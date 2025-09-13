Fossano: i Carabinieri ausiliari in congedo presentano il loro quarto raduno cittadino

Lunedì 15 settembre, alle 11,30, il municipio fossanese ospiterà una conferenza stampa di pubblica utilità e piena di storia e tradizioni.

Saranno protagonisti infatti i Carabinieri ausiliari in congedo, per presentare la quarta edizione del loro raduno annuale nel centro cittadino.

Tra le note che ripercorrono le varie annate, da ricordare la data simbolica di due anni fa, il 30 settembre 2023, quando fu inaugurato il primo modello italiano del monumento al Carabiniere ausiliario, realizzato grazie allo scultore modenese Alessandro Rasponi.

Fornendo dei cenni di storia, ricordiamo ancora che dal 1966 al 2004, proprio a Fossano, la Scuola Allievi dei Carabinieri ha formato oltre 100 mila ausiliari e tra loro un buon numero è stato arruolato poi nell'Arma.