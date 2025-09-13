 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 13 settembre 2025, 09:05

Fossano: i Carabinieri ausiliari in congedo presentano il loro quarto raduno cittadino

Alle 11.30 di lunedì, in Sala Rossa, tradizionale presentazione di uno degli eventi unici in Italia. Nel 2023 fu inaugurato anche il primo monumento nel genere al Carabiniere ausiliario

Fossano: i Carabinieri ausiliari in congedo presentano il loro quarto raduno cittadino

Lunedì 15 settembre, alle 11,30, il municipio fossanese ospiterà una conferenza stampa di pubblica utilità e piena di storia e tradizioni.

Saranno protagonisti infatti i Carabinieri ausiliari in congedo, per presentare la quarta edizione del loro raduno annuale nel centro cittadino.

Tra le note che ripercorrono le varie annate, da ricordare la data simbolica di due anni fa, il 30 settembre 2023, quando fu inaugurato il primo modello italiano del monumento al Carabiniere ausiliario, realizzato grazie allo scultore modenese Alessandro Rasponi.

Fornendo dei cenni di storia, ricordiamo ancora che dal 1966 al 2004, proprio a Fossano, la Scuola Allievi dei Carabinieri ha formato oltre 100 mila ausiliari e tra loro un buon numero è stato arruolato poi nell'Arma.

cristiano sabre

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium