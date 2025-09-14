Variante di Demonte, l'ex sindaco di Borgo San Dalmazzo: “Aisone esclusa? Mi auguro di aver capito male”

Sulla variante di Demonte è di qualche giorno fa l'annuncio della pubblicazione della Determina conclusiva della Conferenza dei Servizi, quindi presto potrà essere approvato il progetto definitivo. A rivelarlo con soddisfazione il senatore cuneese Giorgio Maria Bergesio, che si è speso molto per la realizzazione dell'infrastruttura, ritenendola “cruciale per l'intera valle Stura”.



Oggi sul tema interviene l'ex sindaco di Borgo San Dalmazzo, Marco Borgogno, che nell'esprimere un cauto compiacimento si interroga su come Aisone, l'altro centro alpino con criticità analoghe a quelle di Demonte, sia rimasto escluso dal progetto.



“Circonvallazione di Demonte: buone notizie e mi auguro anche definitive – commenta Borgogno -. È più di mezzo secolo che ne seguo le vicende: da quando l’ing. Vassallo, un geniale progettista dell’Amministrazione Provinciale di allora, presentò un primo fattibile progetto. Poi una sequela di idee, di trafori per bypassare il paese a monte o sotto il Podio, di no degli amministratori locali, di rinvii, di discussioni infinite sulla autostrada fantasma Cuneo/Nizza che avrebbe dovuto transitare sotto la Lombarda con un tunnel da Pratolungo per raggiungere Isola in Francia, (lo chiamarono traforo del Mercantour, dopo quello mancato del Ciriegia in valle Gesso - e non ho mai capito perché-) e risolvere ogni problema di variante per i paesi.

Ora ci siamo?

Mi pare, però, di capire che Aisone, la strettoia più critica dell'intero percorso, non goda di questo privilegio. Mi auguro di avere capito male!

E’ noto che noi cuneesi pur di avere qualcosa ci adattiamo a tutto (vedi la Z rovesciata della Cuneo-Asti), ma un progetto in Valle che lasci Aisone nella situazione attuale, non ha nessun senso!”.