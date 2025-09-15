Il buon senso arriva al mercatino di San Sereno con i volontari de "La Via della Felicità"

Sabato 13 settembre, in occasione del primo mercatino di San Sereno dedicato agli hobbisti, i volontari del gruppo La Via della Felicità di Cuneo hanno fatto tappa a San Rocco Castagnaretta (CN), per fare dono della loro guida al buon senso scritta da L. Ron Hubbard a visitatori, standisti, commercianti e cittadinanza. In totale circa 400 copie del libretto intitolato appunto La Via della Felicità.

Tradotto in oltre 112 lingue, la sua diffusione fa parte di un movimento internazionale di volontari che si impegnano ovunque a farlo conoscere.

Il perché lo spiega il coordinatore del gruppo, Claudio Balestra: "Ci sono 21 capitoli, scritti in meno di 80 pagine. Ciascun capitolo descrive valori pratici che tutti possiamo applicare per vivere in una società meno conflittuale, più sana, più sicura, etica e produttiva. Basta leggere, rendersi conto che possiamo migliorare e aiutare altri a fare altrettanto, semplicemente facendo quello che c'è scritto, indipendentemente dal proprio credo o orientamento. Si tratta di cose piuttosto semplici da fare. Le sappiamo tutti, ma spesso ce ne dimentichiamo. A noi non piace lamentarci delle tante cose che non vanno. Preferiamo darci da fare, usando e diffondendo i contenuti di questo libro, vogliamo dire ad altri che anche loro possono fare qualcosa. Le grandi potenze politiche ed economiche stanno dimostrando quotidianamente di non usare buon senso, sembrano impazziti: ogni essere umano ha però il dovere ed il diritto di creare un movimento pacifico e costruttivo. Ne va della nostra vita."

Nella pagina Facebook La Via della Felicità Cuneo è possibile trovare i contatti, richiedere l'opuscolo e maggiori informazioni.