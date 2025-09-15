L’INTERVISTA / Il quadriennio del sindaco Giuseppe Trossarello di Lequio Tanaro: “Tanti obiettivi raggiunti, ne restano altrettanti in linea con la nostra lista”

Causa Covid, il sindaco di Lequio Tanaro Giuseppe Trossarello fu eletto nell’ottobre del 2021 e non, come d’abitudine, nella classica tornata delle amministrative di primavera. Al primo cittadino e fresco presidente della Confartigianato di Fossano non resta quindi che un anno e mezzo utile (prossime elezioni nel maggio 2027) per continuare il mandato. Lo ha raccontato, insieme ad altri aspetti che riguardano la comunità e le associazioni.

Sindaco, dopo il quadriennio, ritiene sinora di aver centrato gli obiettivi della lista "Siamo Lequio"?

“Sì, la maggior parte degli obiettivi del nostro programma sono stati raggiunti. Per la mia Amministrazione, questo non è un traguardo, ma una tappa intermedia dove dobbiamo puntare su molti altri obiettivi per la nostra comunità e il nostro territorio. Un doveroso ringraziamento va a tutti i miei consiglieri e a quelli di minoranza per la serietà, dedizione, impegno in questi quattro anni di amministrazione senza escludere tutti gli uffici comunali sempre disponibili e collaborativi”.

Il suo rapporto con il Consiglio Comunale e la Giunta, composta dalla vicesindaca Elide Bottero e dall'assessore Michelino Ferrero.

“Il mio rapporto è sempre di trasparenza con tutti i consiglieri e con molta libertà di muoversi nelle loro competenze. Chiaro che con Elide e Michelino è più quotidiano a livello di Giunta, ma credo che la nostra forza sia quella di parlare liberamente, ascoltare e cercare di capire il punto di vista di uno e dell’altro, anche su punti di disaccordo, con l’obiettivo di trovare una soluzione costruttiva”.

Opere pubbliche: quali in evidenza e quali in programmazione?

“La più importante sicuramente è la costruzione del ponte sul Tanaro che collega Lequio a Monchiero. Dopo 15 anni siamo riusciti anche grazie ai predecessori, ad appaltare i lavori grazie alla Regione e alla Provincia. Seguiranno, quindi, tutte le riqualificazioni urbane e energetiche su strade e edifici comunali che porteranno risorse nelle casse comunali nel risparmio energetico. Le varie sistemazioni idrogeologiche si eseguiranno con finanziamenti regionali per circa 800mila euro. Per quanto riguarda quelli in programmazione ci sono circa 400mila euro di lavori di sistemazione del verde e delle strade comunali, che a breve verranno appaltate”.

Associazionismo e Comune. Qual è la sinergia instaurata sinora? Come procedono le collaborazioni con gli altri Comuni?

“Noi abbiamo fortemente voluto entrare a far parte dell’Unione del Fossanese con i comuni di Bene Vagienna, Genola, Sant’Albano e Salmour, perchè crediamo che in questo momento l'unione faccia la forza. Il mio Comune ha potuto intensificare la videosorveglianza, garantire con i vigili dell’ Unione una copertura maggiore sul territorio e ampliare le competenze e i servizi. Con tutti i Comuni, anche al di fuori dell'unione, abbiamo un ottimo rapporto sia amministrativo e di uffici comunali”.

Le principali manifestazioni e curiosità di Lequio.

“La Pro loco di Lequio Tanaro è molto attiva e organizza eventi, sia sportivi sia locali. Proprio la prossima settimana ci sarà la festa patronale di san Michele Arcangelo nella piazza principale intitolata al senator Curreno. La novità sarà proprio sul viale alberato denominato ”Balcone sulla Langa” dove verranno posizionate, dal nostro scrittore e artista Beppe Leardi, delle frasi scolpite nel legno e questo viale prenderà il nome “Viale dei bei pensieri”

Come si sta preparando all'ultimo anno di mandato nel 2026? E quali saranno le premesse per il futuro del paese?

"Abbiamo ancora più di un anno. Sicuramente dovremmo lavorare per creare una tabella di marcia con attività e progetti in un calendario dettagliato che non si fermi al nostro mandato, ma possa essere utilizzato da qualsiasi amministrazione: questa e la nostra priorità. Le premesse future ruotano intorno alla promozione dell’economia locale, alla sostenibilità, alla valorizzazione delle risorse del territorio e al coinvolgimento della comunità. Crediamo che Lequio abbia tutte le carte in regola per continuare ad essere un comune virtuoso, con giovani intraprendenti ed un’economia territoriale sana, con molte aziende locali che assicurano alla comunità uno standard di vita buono”.