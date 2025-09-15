Si chiude alla grande la XXVIII^ edizione della Ruota d'Oro storica

Si è conclusa la 28^ edizione della Ruota d’Oro con piena soddisfazione dei 60 equipaggi partiti puntualissimi alle 9:31 di domenica 14 settembre da piazza Galimberti, e tutti rientrati nel salotto cittadino in un pomeriggio assolato di fine estate dopo una passeggiata di 180 km, accolti dal pubblico delle grandi occasioni che ha potuto apprezzare la qualità del parco auto esposto.

Per la cronaca il gradino più alto del podio se l’è aggiudicato l’equipaggio Causo/Causo della Scuderia Castellotti su A112 Abarth del ‘73, che tornano a vincere dopo 2 anni di assenza dalla manifestazione cuneese, secondi la coppia Todeschini/Boggio del club Veicoli Storici Vercelli sempre su A112 Abarth del ‘74 e la piazza d’onore ai rappresentati del club Varese Auto Moto Storiche Magnoni/Vanoni su Porsche 356 speedster del ’62; in 8^ posizione i primi portacolori della Scuderia Veltro il duo Vigada/Cravanzola su Porsche 911 del ’73, mentre il Trofeo Città di Cuneo disputato in una prova secca cronometrata al millesimo di secondo al rientro sulla piazza, è stato conquistato in onore di questa edizione della Ruota d’Oro dal 28° classificato Meinardi/Pozzi del club di casa sulla simpaticissima Citroen Acadiane camperizzata del ‘78.

Assegnato nel prologo del sabato, che si è celebrato a cena presso il Michelin Sport Club, il Trofeo “Michelin-Sandro Dutto” all’equipaggio DelPiano/Vigna del Registro Italiano Porsche 356 su Porsche 356 speedster del ‘56.