La carica dei 60 frazionisti: Santa Maria di Genola manda in archivio i suoi festeggiamenti

Con la messa in suffragio dei defunti celebrata ieri si è conclusa con positivi riscontri di pubblico la festa della frazione di Santa Maria a Genola.

Sandro Tosco, che fa parte del comitato festeggiamenti, insieme al resto dei frazionisti (la frazione genolese conta in tutto una sessantina di abitanti), ha testimoniato la riuscita dell’intera rassegna che, nello scorso weekend ha inizialmente proposto la Festa della birra e pizza, in collaborazione con la Pizzeria Zeus di Genola. Poi, sabato 13 settembre, la “9ª Sagra delle alette di pollo”, grazie al supporto della rosticceria Politanò.

A richiamare infine ulteriormente l’attenzione del pubblico, domenica 14, il “5° Raduno dei Cavalli”, il pranzo dell’amicizia e i giochi popolari per tutti.

Conclude Tosco: “Siamo un vivo gruppo di frazionisti, con le rispettive famiglie, che vuole animare e rendere più attrattiva la nostra piccola realtà".