La Piccola Casa di Cuneo in pellegrinaggio giubilare a Fontanelle [FOTO]

La famiglia cottolenghina della Piccola Casa di Cuneo il 10 settembre 2025 nel pomeriggio si è recata in pellegrinaggio giubilare al Santuario di Regina Pacis di Fontanelle.

Dalla viva voce delle ospiti emerge la cronaca di questo bel momento vissuto insieme al personale e ai volontari della casa, a cui si sono uniti anche alcuni familiari. In tutto più di 60 persone.

"Questo pellegrinaggio al santuario di Fontanelle l'abbiamo proprio voluto noi perché ci ricorda la nostra infanzia! Quante volte ci siamo andate insieme ai nostri genitori… altri tempi! Ma anche oggi è stato molto bello."

La partenza è stata segnata da alcuni disguidi tecnici al pullman e dalle previsioni poco incoraggianti del tempo. Nessuno però si è scoraggiato e la fiducia nella Divina Provvidenza ha fatto sì che tutto si svolgesse nel migliore dei modi.

Al santuario il gruppo è stato accolto dal parroco Don Beppe Panero e da don Beppe Costamagna che prima di entrare nel santuario hanno fatto rivivere il battesimo intingendo la mano nell'acqua benedetta, immergendo così tutti in un clima di preghiera e di raccoglimento. Poi è stata vissuta insieme la S. Messa con le preghiere indicate per l'acquisto dell'indulgenza e ci si è affidati a Maria.

Finita la celebrazione, all'uscita dalla chiesa una pioggerellina ha un po' spiazzato i presenti, ma subito don Beppe ha rifornito di sedie (per chi non era già seduto) e tutti si sono sistemati sotto il porticato in attesa di un buon gelato che è stato gustato e apprezzato. Al momento della partenza è ritornato il sole ed è stato possibile riprendere il pullman con tutta tranquillità.

"Dobbiamo allora dire un grande grazie a chi ci ha accompagnato: al personale che dopo aver lavorato il turno del mattino è venuto con noi ad aiutarci, ai volontari che si sono prodigati a farci salire e scendere dal pullman senza badare alle difficoltà e ringraziare il Signore perché tutto è andato bene".