L'atleta e cantante Annalisa Minetti a Mondovì: sarà madrina della Granfondo Alpi del Mare

Svelata la madrina della prima edizione della Granfondo Alpi del Mare, che si svolgerà a Mondovì, questo fine settimana. Sarà Annalisa Minetti, atleta paralimpica, cantante e modella, a rappresentare la prima edizione della kermesse.

Milanese di nascita, romana di adozione, Annalisa Minetti nel 1998 partecipò a Sanremo con la canzone ‘Senza te o con te’ che vince sia nella sezione giovani, sia in quella dei Campioni. Nel 2010 inizia a praticare a livello agonistico atletica leggera e nel 2012 conquista la medaglia di bronzo nei 1500 metri alle Paralimpiadi di Londra, stabilendo il record del mondo per la categoria ‘non vedenti’.

Sempre nel 2012 conquista la medaglia di bronzo ai campionati europei di atletica leggera paralimpica. Nel 2013 vince la medaglia d’oro ai campionati del mondo di atletica leggera paralimpica negli 800 metri stabilendo il record mondiale anche in questa categoria. Nel 2019 esce il suo nuovo singolo dal titolo Più in alto.

Da sempre Annalisa aderisce a molte iniziative di solidarietà e di beneficienza, sia come artista che come atleta, la ricordiamo, tra le altre cose, ad ‘Amiche per l’Abruzzo nel 2009’ concerto d’iniziativa benefica voluto e organizzato da Laura Pausini. A luglio 2024 esce il suo nuovo singolo “Diversamente Pazzesca” realizzato per le paralimpiadi di Parigi 2024.

Attualmente in giro per l’Italia con il suo “Diversamente pazzesca Tour” e ha intrapreso una nuova disciplina sportiva “ il canottaggio”.

Sabato 20 settembre, dalle 15 alle 18, sarà a Mondovì al villaggio sportivo in piazza della Repubblica.

IL PROGRAMMA

Si comincia venerdì 19 settembre, con l’apertura dell’Expo Village in Piazza e il saluto delle autorità (piazza della Repubblica). In serata, spazio alla Music Run, corsa competitiva e non da 8 km e Fit Walking da 5 km che si svolgeranno per le vie del centro lungo un percorso interamente chiuso al traffico, seguita da uno spettacolo freestyle, concerto live, street food e birra party. Ospite d'onore l'olimpionica Elisa Rigaudo.

Sabato 20 settembre, il villaggio si anima già dal mattino con gimkane per bambini, show, esposizioni e la sfilata dei team e degli sponsor. Gran finale serale con "We Love 2000", tra musica e intrattenimento per tutte le età.

Domenica 21 sarà il momento culminante della Granfondo Alpi del Mare, con la partenza dei due percorsi principali: la Granfondo e la Cicloturistica, pensati per offrire esperienze ciclistiche indimenticabili tra le bellezze delle Langhe e delle montagne cuneesi. Dopo la fatica, i partecipanti si ritroveranno per un gustoso Pasta Party, occasione di convivialità e celebrazione del territorio. Nel pomeriggio si terranno le premiazioni ufficiali, mentre la giornata si concluderà con la Cena di Gala, un evento esclusivo dedicato ad atleti, organizzatori e partner per festeggiare insieme il successo dell’iniziativa.

LA GRANFONDO

Il percorso

Si parte da Mondovì Breo direzione Bastia, si prosegue verso Località Surie costeggiando il Sacrario di San Bernardo, giunti in pedaggera si svolterà direzione Murazzano, proseguendo poi fino all’incrocio che porta a Torresina. Si continua verso Castellino, costeggiando l’omonima torre, per poi scendere in fondovalle dove si svolta a destra direzione Niella Tanaro. Entrando nel paese, invece, si svolta a sinistra verso S.Grato per poi dirigersi a Vicoforte, dove si attraversa il tratto in pave’.

Lasciandosi il Santuario alla destra si prosegue lungo la Valle Corsaglia. Giunti a Frabosa Soprana si ridiscende fino a Villanova Mondovì per continuare lungo la provinciale che ci porta ad un grandioso arrivo a Mondovì Piazza.

La partenza avverrà alle 9.30.

LUNGHEZZA 101,4 Km

DISLIVELLO 2.002 m Guadagno / 1.840 m Perdita

SALITE 7 Salite, 11 Discese

PENDENZA 17,2% max grade

SUPERFICIE 100% asfalto

LA CICLOTURISTICA

Con un percorso di circa 60 km studiato per garantire sicurezza e divertimento, la nostra cicloturistica è pensata per chi ama esplorare, condividere e scoprire le tradizioni locali, anche in versione e-bike.Partendo da Mondovì, si attraversano Bastia e Murazzano, dove il tracciato inizia a movimentarsi con salite regolari, successivamente si svolta a destra verso Marsaglia. Dopo Niella Tanaro, l’ultima parte conduce a Vicoforte, tra strade panoramiche e curve tecniche.

La partenza avverrà alle 9.30

LUNGHEZZA 58,8 Km

ALTITUDINE 1.114 m Guadagno / 947 m Perdita

SALITE 4 Salite, 8 Discese

PENDENZA 10,5% max grade

SUPERFICIE 100% asfalto