Bruno Scagliola ‘idolo’ dei fossanesi: il paracadutista di 82 anni osannato dopo l’atterraggio in piazza Diaz

Ha richiamato l’attenzione di molti, domenica scorsa 14 settembre, il lancio dei cinque paracadutisti calatisi dagli aerei per atterrare sulla piattaforma gonfiabile di piazza Diaz, segnalata dal basso attraverso fumi colorati. Il primo atterraggio è stato compiuto da Claudio Borin, con all’attivo migliaia di lanci in competizioni nazionali e internazionali. L’ultimo, invece, è stato eseguito da Bruno Scagliola, 82 anni, 83 il prossimo ottobre. Si è calato in volo dal cielo al suolo di Fossano, tra i complimenti e gli applausi di tutti.

Il torinese originario di Baldichieri, località dell’astigiano, prima della pensione fu tecnico al famoso teatro del capoluogo torinese, il Regio. Poi la sua grande passione: il paracadutismo.

“Un lancio come questo si fa ‘usando la testa’, perché la zona in cui dovevo atterrare era troppo impegnativa, avendo tra l’altro durante l’atterraggio ostacoli come lampioni e alberi” – ci tiene a sottolineare l’esperto e uomo d’esperienza, che coltiva questo record di abile paracadutista.

“È stato molto emozionante, l’ho affrontato con la stessa concentrazione dei precedenti. – rivela in conclusione Scagliola - Sono molto soddisfatto e mi ha commosso soprattutto l’accoglienza di tutti i fossanesi al mio arrivo sulla terraferma. Avrei potuto avere sì una panoramica estesa dall’alto, ma in questo mestiere non c’è tempo per guardarsi intorno, bisogna rimanere concentrati sull’obiettivo principale dell’atterraggio con il paracadute”.