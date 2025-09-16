Fossano: aperte le iscrizioni per la mostra ortofrutticola gastronomica “Coloratissimo autunno” dell’11 e 12 ottobre

A festeggiare l’inizio della stagione successiva all’estate, Fossano si prepara per l’ennesimo doppio appuntamento con la mostra ortofrutticola- gastronomica di “Coloratissimo autunno”.

La manifestazione, che si terrà sabato 11 e domenica 12 ottobre, sarà organizzata dal Comune in collaborazione con Slow Food, Coldiretti e CIA.

Il programma completo, nel solco della tradizione, ma con qualche novità, verrà presentato lunedì 29 settembre in mattinata, nella Sala Rossa del Comune.

Per chi volesse prendere parte agli stand della rassegna, è possibile inviare le iscrizioni complete entro il 3 ottobre all’indirizzo: fossano@cert.ruparpiemonte.it