Il Liceo "Vasco-Beccaria-Govone" si illumina per la Notte dei Ricercatori

Il liceo "Vasco-Beccaria-Govone" di Mondovì, che quest'anno parteciperà alla “Notte delle ricercatrici e dei ricercatori”

Il Liceo “Vasco-Beccaria-Govone” di Mondovì partecipa anche quest’anno alla “Notte delle ricercatrici e dei ricercatori”, iniziativa che vuole sensibilizzare sull’importanza della ricerca scientifica per la società e suscitare interesse verso le discipline STEM.

Si parte venerdì 26 settembre alle ore 16 con proposte musicali a cura degli studenti nel chiostro del Liceo; a seguire le premiazioni degli studenti e delle studentesse che si sono distinti in competizioni scolastiche. Alle 17:15, poi, presso l’Aula Magna dell’Istituto Alberhhiero “Giolitti-Bellisario” due interventi di ricercatori in campo scientifico: "Introduzione alla computazione quantistica", con il dott. Abel Ficano, laureato in Fisica all’università di Pisa, allievo ordinario della Scuola Normale Superiore, e "Quando i rifiuti diventano cristalli", con Nadia Curetti, laureata in Scienze Geologiche, dottorato in mineralogia, esperta in esperimenti di diffratometria a raggi X su materiali cristallini.

Sabato 27 settembre le attività proseguiranno a partire dalle ore 16 presso la sede di Mondovì del Politecnico di Torino con la presentazione di lavori di matematica e di fisica, realizzati dagli studenti dell’indirizzo scientifico.

Qui potete trovare il materiale dell’iniziativa: https://www.unito.it/eventi/unight-notte-europea-delle-ricercatrici-e-dei-ricercatori-2025