“Meraviglie in cappella”: alla scoperta dei tesori sacri di Busca

L'Associazione Culturale "La Madunina", da oltre vent'anni, opera nel comune di Busca per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale locale.

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025 ha organizzato la visita ad alcune cappelle campestri del territorio nella giornata di Domenica 28 Settembre.

E' prevista la visita dei piccoli edifici sacri (“Meraviglie in cappella”) che prevede l'accesso diretto dei seguenti siti, alcuni dei quali raramente aperti al pubblico:

-) Cappella di Santo Stefano, risalente all’inizio del secondo millennio e con gli affreschi dei Biazaci del sec XV;

-) Pieve di S.Martino, costruita prima dell'anno 1000, con l'interessante facciata in pietra e gli affreschi rimaneggiati dell'abside centrale;

-) Cappella di San Giacomo, risalente all’epoca dei cammini medioevali a San Giacomo di Compostella, il cui apparato decorativo interno (sec. XV) è stato recentemente restaurato;

-) Cappella di Madonna del Campanile, con il trittico quattrocentesco e l'arioso interno settecentesco;



-) Cappella di San Sebastiano, risalente al sec XI, con affreschi dei pittori Biazaci del sec XV.

La visita prevede interventi di esperti e di studiosi per la "narrazione" dei luoghi, con la messa a disposizione di adeguate pubblicazioni sulle opere visitate.

E' possibile effettuare la visita con mezzi propri, con orario 14,00-18,30.

Per chi lo desidera è prevista la possibilità di usufruire di trasporto in minibus (al costo di 5 Euro) con partenza alle ore 14,00 da Piazza Santa Maria.

Il link al sito del Ministero della Cultura è il seguente:

Meraviglie in cappella - Ministero della cultura