Multicolor Festival: arte e culture in dialogo a Cuneo

Al via la presentazione della nuova edizione del Multicolor Festival, un evento che promuove l'arte come mezzo di dialogo e trasformazione sociale. Una manifestazione dedicata alla celebrazione della diversità culturali, che offre uno spazio di condivisione dove musica, danza, teatro, illustrazione e tradizioni possano parlarsi e arricchirsi a vicenda. L’arte, in questo contesto, diventa il filo conduttore che unisce storie, sogni e identità, superando barriere e pregiudizi.

A guidare la Direzione Artistica del Multicolor Festival è il polistrumentista e compositore burkinabè Moussa Sanou. Artista dal respiro internazionale, porta nel festival la sua esperienza, il suo talento e una sensibilità unica nel creare connessioni fra tradizioni musicali e artistiche differenti. La sua visione si traduce in una programmazione ricca, variegata e aperta a contaminazioni creative.

Primo evento di presentazione sabato 20 settembre alle ore 18 a Cuneo presso il Complesso Monumentale San Francesco con lo spettacolo KORAS: un raffinato viaggio musicale che unisce all’eleganza delle arpe tradizionali africane la sinuosità della danza. Con i musicisti internazionali Yancouba Diebatè, Kassoum Coulibaly, Amadou Ddjiga e Moussa Sanou; alla danza: Nicole Berti e Alice Comino

L’ingresso è gratuito.

L’iniziativa è un progetto dell’Associazione MANO NELLA MANO, patrocinata dai Comuni di Cuneo e Borgo San Dalmazzo, con il contributo di Fondazione CRC, Fondazione Compagnia di San Paolo, Banca di Caraglio e CSV Società Solidale e coinvolge numerosi partner locali e internazionali. Per aggiornamenti su date, programma e modalità di partecipazione: www.multicolorfestival.com o scrivete a multicolorfestival@gmail.com