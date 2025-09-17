La Lucerna Educational partner del Premio ANCI Innovazione e Sviluppo 2025

Per il primo anno La Lucerna Educational, azienda di Cuneo leader nella fornitura di arredi e materiali per scuole, aree gioco e arredi urbani, è partner del Premio ANCI sull’innovazione della Pubblica Amministrazione.

Il Premio ANCI Innovazione e Sviluppo 2025, rivolto a Comuni, amministrazioni pubbliche, scuole e atenei di tutta Italia, fornisce la possibilità di realizzare progetti innovativi, a favore del territorio, sostenuti sia dal contributo economico del montepremi che supera i 50 mila euro in denaro e servizi, sia dalla visibilità che la partecipazione alla competizione garantisce. Tra le novità dell’edizione 2025 c’è l’apertura delle candidature anche alla partecipazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con una sezione specifica che mette in palio arredi innovativi per le scuole in collaborazione proprio con La Lucerna Educational, realtà all’avanguardia su questo tipo di attrezzature. L’intento è quello di creare consapevolezza dell’importanza dello sviluppo digitale e innovativo anche nelle nuove generazioni.

L’azienda cuneese, che dal 1954 lavora in ambito educativo, è quindi promotrice del “Premio Speciale La Lucerna” dedicato ad un istituto scolastico del Piemonte con un progetto meritevole del valore di 10 mila euro in arredi scolastici di nuova generazione.

“Un impegno nel quale crediamo da sempre: investire nella scuola significa investire nel futuro del Paese. Con il Premio Speciale La Lucerna sosteniamo gli istituti del Piemonte con arredi innovativi, unendo tradizione e nuovi approcci educativi, per costruire spazi inclusivi e all’avanguardia”, commenta Giovanni Longo, presidente del consiglio d’amministrazione de La Lucerna.

Un premio che rappresenta un motivo d’orgoglio per La Lucerna, realtà che continua una lunga tradizione famigliare e vede oggi in azienda anche la quarta generazione, rappresentata dai figli di Giovanni Longo: Ettore, ingegnere gestionale, e Cinzia, psicologa esperta di approcci educativi innovativi.

Il premio, con candidature fino al 6 ottobre 2025, ideato da Anci Piemonte nel 2017, è stato sviluppato e promosso grazie all’impegno di ANFoV (l’Associazione nazionale con sede a Torino, che riunisce i soggetti imprenditoriali ed istituzionali le cui peculiarità d’innovazione tecnologica convergono per la diffusione della cultura del rinnovamento), diffondendosi a livello nazionale con la collaborazione di Anci. Il Premio ANCI Innovazione e Sviluppo 2025 si avvale dell’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, e dei Patrocini del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di Rai Per la Sostenibilità, del progetto europeo EDIH4DT, e della Regione Piemonte. Il Premio si avvale inoltre del sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che hanno rinnovato il loro impegno sottolineando un chiaro apprezzamento per il lavoro di promozione della cultura dell’innovazione a favore dei cittadini svolto fino ad oggi.

A Cuneo il premio è stato presentato il 16 settembre all’interno della Consulta per l’Innovazione di ANCI Piemonte, che si è tenuta in Fondazione CRC alla presenza anche dei vertici aziendali de La Lucerna.