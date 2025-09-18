Pioppicoltura, firmata l'intesa interregionale: ora il Piemonte attende azioni concrete

"L’intesa siglata a Milano qualche giorno fa rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro della filiera del pioppo anche nel Cuneese e in Piemonte, territori storicamente importanti della pioppicoltura italiana. Con questo accordo si pongono basi solide per affrontare le sfide imposte dalle nuove normative europee, dal Regolamento sul Ripristino della Natura al Piano per la rinaturazione del Po, con l’obiettivo di coniugare tutela ambientale e sviluppo economico”. Così il presidente di Confagricoltura Cuneo, Enrico Allasia, commenta la “Nuova intesa per lo sviluppo della filiera del Pioppo” tra Confagricoltura, l’Associazione Pioppicoltori Italiani e le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia firmata nel capoluogo lombardo. Gli obiettivi del documento sono incentivare la nascita di filiere dedicate, aumentare la materia prima nazionale destinata all’industria interna del legno, della carta e dell’energia rinnovabile, promuovere le pratiche colturali sostenibili, intercettare sostegni economici dai fondi UE, regolamentare l’attività pioppicola all’interno delle aree della Rete Natura 2000 e di altre aree protette, nel rispetto del Regolamento sul Ripristino della Natura.