Canale celebra il centenario del partigiano "Valter" con libro, docu-film e intitolazione di una piazza

La città di Canale si prepara a un evento straordinario per celebrare il centenario della nascita di Paolo Pasquero, conosciuto come "Paulin" e con il nome di battaglia partigiano "Valter".

[Il partigiano Paolo Pasquero]

Nato a Canale il 7 agosto 1925 e scomparso il 2 marzo 2016, avrebbe compiuto cento anni nel 2025. Egli fu partigiano nella 23a Brigata Canale e si distinse nella battaglia vittoriosa di Santo Stefano Roero, l'8 marzo 1945. Dopo la guerra, svolse un'ampia opera di sensibilizzazione sui principi e i valori della libertà e della Resistenza, diventando promotore di incontri con la cittadinanza e le scuole per tramandare la memoria della lotta di liberazione. Fu fondatore dell'Associazione Partigiani "Tonio Ferrero" nel 1971, e in seguito, nel 2010, stimolò la creazione dell'Associazione Franco Casetta, nata proprio per continuare il suo impegno. Il suo testamento spirituale, risalente al 10 aprile 1945, già allora esprimeva il desiderio di agire per "una nuova ricostruzione" e di portare avanti "gli Alti Ideali per cui tanti uomini e donne hanno sacrificato la propria vita".

[23A Brigata Canale]

L'evento a lui dedicato, previsto per il prossimo sabato 27 settembre con inizio alle ore 16,30 presso l’ex confraternita di San Giovanni, in piazza Italia, sarà un sentito omaggio alla vita di un uomo che ha dedicato la sua esistenza ai valori più importanti: l'onestà, l'integrità morale, il coraggio, l'impegno sociale. E in particolare a sensibilizzare sui principi e i valori della libertà e della Resistenza. La celebrazione mira a mantenere viva la sua memoria e a stimolare curiosità e desiderio di approfondimenti nelle nuove generazioni, affinché non dimentichino il recente passato e i valori della lotta antifascista.

L’evento fa parte del Progetto “Paulin100”, frutto della collaborazione tra l'Associazione Franco Casetta, l'Amministrazione Comunale di Canale e la famiglia Pasquero, con il coordinamento generale da parte di Beppe Pasquero, Silvi Sigliano, Enrico Gambone e Mario Giachino.

Durante l’evento verrà presentato ufficialmente e distribuito il libro sulla vita di Paulin, intitolato "PAULIN – Umanità, coraggio e speranza". Opera, estesa e dettagliata, nella quale, in oltre 300 pagine sono raccolte le sue memorie personali, resistenziali e civili, corredate da oltre 300 fotografie e documenti provenienti dal suo vasto archivio. Non si tratta di un libro di storia, ma della storia, ambientata a Canale e non solo, di tanta parte del ‘900, vissuta e raccontata in prima persona da Paulin. Il volume è curato da Beppe Pasquero con la collaborazione di Silvi Sigliano. Il libro, offre uno spunto di riflessione e ispirazione per mantenere vivi i valori di pace, libertà e impegno civile che hanno guidato l'intera esistenza di Paulin.

Per scelta associativa la distribuzione del libro sarà a titolo gratuito. Eventuali offerte libere saranno finalizzate a sostenere le attività dell’associazione Franco Casetta ODV ETS.

Verrà inoltre anticipato al pubblico il Docu-Film inedito "PAULIN – Umanità, coraggio e speranza". Realizzato dall'Associazione Franco Casetta, questo cortometraggio di circa 80 minuti offrirà una toccante testimonianza diretta della sua vicenda umana, civile e sociale. Il film include interventi dello stesso Paulin e di testimoni che lo hanno conosciuto, arricchito da fotografie e documenti tratti dal suo prezioso archivio. Dopo la proiezione di spezzoni durante l'evento del centenario, il docu-film sarà disponibile in modo integrale sul canale YouTube dell'Associazione.

Purtroppo, la ridotta capienza del locale non permetterà l’affluenza a tutti quanti lo desiderino. Si potranno seguire gli aggiornamenti su Facebook e in particolare sul sito appositamente predisposto raggiungibile a questo indirizzo: paulin1925.blogspot.com. Qui sarà possibile trovare un ricco materiale relativo alla sua vita e le informazioni in merito alle iniziative che verranno organizzate in seguito.

In segno di profonda riconoscenza nei confronti di Paolo Pasquero, l'Amministrazione Comunale di Canale - nella mattinata del 27 alle ore 10,30 - intitolerà alla sua memoria una piazza recentemente rinnovata, situata all’inizio della salita verso la sua abitazione, nella zona retrostante la chiesa di San Giovanni e la torre medioevale. Ciò costituirà un gesto significativo per lasciare una traccia perenne della sua testimonianza.

In conclusione, questo Centenario non vuole essere una semplice commemorazione, ma un forte richiamo all'impegno civile e alla trasmissione di valori alle future generazioni. Paulin stesso non avrebbe ambito a cerimonie in suo onore, ma il ricordo della sua persona e del suo esempio sono un'occasione per rappresentare la migliore prova di coesione e rispetto per i valori della Resistenza. L'evento, i prodotti editoriali e l'intitolazione urbana costituiscono la testimonianza collettiva di una comunità che riconosce e onora il contributo di Paulin all’identità di Canale e alla storia d'Italia.

L'evento, i prodotti editoriali e l'intitolazione urbana costituiscono perciò la testimonianza collettiva di una comunità che riconosce e onora un uomo il cui sguardo era "già rivolto a noi che ancora non c’eravamo".