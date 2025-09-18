Farmacie rurali, prorogato il termine per accedere al finanziamento Pnrr di oltre 40mila euro

È stato prorogato il termine per le farmacie rurali ovvero quelle che si trovano in comuni o frazioni con meno di 5.000 abitanti per potersi registrare e accedere all'avviso pubblico del Consiglio dei Ministri.



Grazie ai fondi PNRR, con una dotazione complessiva di 81 milioni, saranno accessibili a ciascuna farmacia fino a un massimo di 44.260 euro per l'attivazione di servizi e interventi come telemedicina, robot di magazzino, corner infermieristico, diagnostica di primo livello, efficientamento energetico (LED, serramenti, fotovoltaico).



La proposta progettuale finanziabile prevede la realizzazione di uno o più dei seguenti ambiti di intervento:

- Primo Ambito: Ottimizzazione dell’efficace dispensazione del farmaco;

- Secondo Ambito: Partecipazione alla presa in carico del paziente cronico;

- Terzo Ambito: Prestazione di servizi di primo e secondo livello, operabile anche nell’ambito di assistenza domiciliare e telemedicina.



Le farmacie rurali interessate avranno tempo fino al 30 settembre. Si tratta di un'opportunità per implementare il servizio al cittadino, favorendo la prossimità e superando i limiti della marginalità territoriale delle vallate cuneesi, dove scarseggiano presidi medici e le distanze si allungano.



Un esempio su tutti le 4 farmacie presenti in valle Stura di Demonte (a Vinadio, Demonte, Gaiola e in frazione Beguda) rientrebbero tutte nei requisiti dell'avviso pubblico e potrebbero offrire un servizio ancora più completo vicino a casa senza dover attraversare tutti gli oltre 60 Km da monte a valle per accedere a servizi di sportello.



La presentazione va fatta esclusivamente telematicamente tramite SPID/CIE sul portale PNRR, previa registrazione, munendosi della dichiarazione sostitutiva, dei preventivi, del cronoprogramma, business plan, attestazione popolazione (se richiesta). Le modalità di erogazione prevedono un anticipo fino al 30% a firma della convenzione e il saldo a rendicontazione finale.



Per maggiori info consultare il link:

https://www.strutturapnrr.gov.it/it/bandi-e-avvisi/farmacie-rurali/attivi/farmacie-rurali-avviso-2025/dettagli/informazioni-bando/