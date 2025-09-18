"Il bello della Chiesa e la profezia della Famiglia": al via il Convegno Diocesano di Saluzzo

La Diocesi di Saluzzo organizza il Convegno Diocesano 2025 dal titolo "Il bello della Chiesa e la profezia della Famiglia", che si terrà presso la parrocchia Maria Ausiliatrice di Saluzzo con tre appuntamenti serali alle ore 20:45.
Il programma si aprirà giovedì 2 ottobre con l'intervento di don Luigi Maria Epicoco sul tema "Chiamati alla fraternità nella Chiesa di Saluzzo". Il sacerdote, teologo e scrittore di fama nazionale, rifletterà sulla dimensione comunitaria della fede nel contesto locale.
Venerdì 3 ottobre sarà la volta di monsignor Bernardino Giordano che affronterà la questione "Quale futuro per la famiglia?", analizzando il servizio della vita nel quotidiano del mondo e nel cammino della Chiesa. Un momento di approfondimento particolarmente significativo in un'epoca di profondi cambiamenti sociali.
Il convegno si concluderà sabato 4 ottobre con il musical "Il Padre Misericordioso", realizzato dai ragazzi della Comunità Cenacolo. Una proposta artistica e spirituale che unirà musica e testimonianza per riflettere sul tema della misericordia divina.
L'iniziativa si inserisce nel percorso pastorale diocesano e rappresenta un'occasione di formazione e confronto aperta a tutti i fedeli del territorio saluzzese.