Lequio Tanaro: attese le inaugurazioni della strada intitolata al dottor Isaia e del “Viale dei bei pensieri”

Da venerdì 26 a domenica 28 settembre si svolgerà la quarta edizione della “Festa Patronale di San Michele Arcangelo” a Lequio Tanaro, in piazza Senator Curreno.

L’occasione sarà propizia e, oltre ai vari momenti ricreativi organizzati dalla Pro loco, nella mattinata di domenica 28 settembre, dalle ore 9.45, avverrà l’inaugurazione della strada intitolata al dottor Annibale Isaia, che fu uno storico sindaco e medico di Lequio. A questa si aggiungerà subito dopo un momento altrettanto sentito dalla cittadinanza a livello culturale: la presentazione del “Viale dei bei pensieri”, ideato da Giuseppe Leardi e accompagnato dalla mostra fotografica “Una questione di cuore”, a cura di Guido Fornaro alla Confraternita.

“Sarà la quarta edizione di una festa formata da una Pro loco giovane, la “Lequio for fun”. Nata da poco, l’associazione ha permesso la riuscita di questa festa, inizialmente con i pochi mezzi a disposizione, ora in costante crescita – commenta la vice sindaca di Lequio Tanaro, Elide Bottero -. È una festa di paese ‘a tutti gli effetti’, che sarà caratterizzata da una serata discoteca, una caraibica e una di liscio. Domenica ci saranno anche il truccabimbi e le bolle, il raduno di moto (prima edizione) e di trattori (terza edizione). Poi una serie di momenti gastronomici: dai ‘Panini a tutta fuffa’, sino alla ‘Porchetta no stop’ e al ‘Pranzo dei motori’”.

[La vice sindaca di Lequio Tanaro, Elide Bottero]

“Ringrazio il presidente Antonio Fabiano e tutto il suo staff, evidenziando anche la grande operosità e disponibilità del vice presidente Federico Calandri”, conclude la vice sindaca con i ringraziamenti alla Pro loco.

Per ulteriori informazioni su appuntamenti e prenotazioni a contattare il 333/9870279.