Attualità | 18 settembre 2025, 10:22

PNRR e montagna: il caso Elva al centro di un convegno a Cuneo

Sabato 27 settembre docenti e studenti del Politecnico discuteranno l'efficacia dei fondi destinati al piccolo comune. In mostra le tesi di laurea che ne valorizzano il paesaggio unico

Valle Maira, immagine di repertorio

Il destino dei fondi PNRR destinati alla montagna sarà al centro del convegno "I fondi PNRR per la montagna: il caso di Elva", organizzato dal Coordinamento delle Associazioni Ambientaliste Cuneesi per sabato 27 settembre alle ore 15 presso la sala C.D.T. di Largo Giovanni Barale 1 a Cuneo.

L'ingente dotazione di risorse assegnata al piccolo comune della Valle Maira ha suscitato interrogativi sull'efficacia di queste misure e sul miglior utilizzo delle risorse pubbliche. Al centro del dibattito, la questione cruciale: i progetti finanziati dal PNRR valorizzano l'unicità del paesaggio montano o rischiano di trasformarlo in un "non luogo" standardizzato?

A fornire risposte saranno docenti e laureati della Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, che hanno dedicato anni di ricerca al territorio di Elva. Le loro tesi di laurea, esposte in una mostra che aprirà alle 14:30 nella stessa sede, testimoniano il valore paesaggistico e culturale del comune montano.

Durante il convegno, gli autori presenteranno i propri lavori di ricerca, aprendo poi il dibattito con il pubblico su come conciliare sviluppo e tutela del territorio montano nell'era del PNRR.

cs

