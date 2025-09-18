Cervasca: torna il corso di scultura su legno con "Ij Poeta del Bosch"

Il Comune di Cervasca, dopo il forte successo delle precedenti edizioni, ripropone il corso di scultura su legno in collaborazione con l'associazione "Ij Poeta del Bosch" di Bernezzo.
La presentazione del corso, aperta a tutti e senza impegno di iscrizione, si terrà mercoledì 24 settembre alle ore 21 presso il centro incontri comunale di via Roma 20. Durante l'incontro verranno illustrate le finalità e le modalità di svolgimento del corso.
I laboratori pratici prenderanno il via lunedì 6 ottobre 2025 alle ore 20:30 nella sala polivalente del comune in piazza Dr. Bernardi.
Per informazioni: Gianni - tel. 338 9535582.