Idrico, Bergesio (Lega): "Con il Decreto Stralcio 2025 del PNIISSI a firma del Ministro Salvini 70 milioni di euro per tre interventi cruciali per il Piemonte”

"La firma da parte del Ministro Matteo Salvini del decreto che approva lo stralcio 2025 del Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico (PNIISSI) è la prova che la Lega al Governo non si limita a parlare di emergenza idrica, ma agisce con fatti concreti”.

Lo afferma il Senatore Giorgio Maria Bergesio, Vicepresidente della Commissione Agricoltura del Senato.

"Sono particolarmente soddisfatto che tre progetti cruciali per il nostro Piemonte siano stati inclusi in questo piano, per un finanziamento totale di quasi 70 milioni di euro - continua il parlamentare della Lega, Vicepresidente Commissione Attività produttive del Senato -. Queste risorse sono fondamentali per garantire la sicurezza e la sostenibilità delle nostre risorse idriche, un bene primario per l'agricoltura e per le nostre comunità”.

Il decreto del PNIISSI, che ha valore complessivo di quasi 1 miliardo di euro, destina finanziamenti a 75 interventi su tutto il territorio nazionale, con l'obiettivo di mitigare gli effetti della siccità, potenziare le infrastrutture idriche e ridurre le dispersioni.

Gli interventi approvati per il Piemonte sono:

* Consorzio Gestori Servizi Idrici -Cuneese CO.GE.S.I. (Nei Comuni di Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Vignolo, Cervasca, Bernezzo, Caraglio, Dronero, Centallo, Tarantasca, Boves, Castelletto Stura, Busca, Villar San Costanzo, Costigliole, Saluzzo, Roccasparvera e Gaiola): 21.700.000 euro.



* Associazione Irrigazione Est Sesia (Canale Regina Elena e Diramatore Alto Novarese nei Comuni di Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese, Cameri): 40.382.581 euro.

* Coutenza Canale Carlo Alberto: 7.850.000 euro.

"Questi investimenti dimostrano l'attenzione del Governo e del Ministero delle Infrastrutture per il Piemonte - conclude il Senatore Bergesio -. Non si tratta solo di opere infrastrutturali, ma di un impegno concreto per il futuro delle nostre comunità civili e rurali, dei cittadini, delle famiglie e degli agricoltori. Con questi progetti, rendiamo il servizio idrico più efficiente e sicuro”.