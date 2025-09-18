Sicurezza alimentare: Confartigianato Cuneo lancia il nuovo corso HACCP

La sicurezza alimentare passa anche dalla formazione. Per questo Confartigianato Imprese Cuneo propone una nuova edizione del corso obbligatorio HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), dedicato a chi opera nella produzione, trasformazione, manipolazione, somministrazione e vendita di alimenti. L’appuntamento è fissato per lunedì 29 settembre 2025, dalle ore 8:30 alle 12:30, presso la sede di Confartigianato in via XXVIII Aprile, 24 a Cuneo.

Il percorso, della durata di quattro ore, fornirà nozioni fondamentali in materia di igiene alimentare e applicazione del sistema HACCP, come previsto dal Regolamento 852/2004 CE e dal D.L. 193/2007. Verranno affrontati temi cruciali per la prevenzione delle contaminazioni: dalle buone pratiche di pulizia e conservazione alla gestione dei rischi, fino agli obblighi legati a etichettatura, allergeni, tracciabilità e rintracciabilità. Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

L’HACCP rappresenta oggi uno strumento indispensabile non solo per adempiere agli obblighi di legge, ma soprattutto per garantire la qualità e la sicurezza degli alimenti consumati quotidianamente. Una corretta applicazione delle procedure igieniche tutela il consumatore e rafforza l’immagine delle imprese del settore, sempre più chiamate a dimostrare trasparenza e affidabilità. La formazione continua degli operatori, in questo senso, è il primo passo per prevenire rischi e assicurare un servizio conforme agli standard europei.

La quota di partecipazione è di 55 euro + IVA per gli associati a Confartigianato Imprese Cuneo e 85 euro + IVA per i non associati. L’iniziativa sarà replicata nei mesi successivi anche nelle sedi di Alba e Savigliano, per favorire la più ampia partecipazione sul territorio provinciale.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi all’Area Formazione di Confartigianato Cuneo (tel. 0171 451188 – 451241, e-mail: formazione@confartcn.com