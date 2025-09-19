 / Attualità

Attualità | 19 settembre 2025, 09:30

Riparte la stagione cinematografica alla Sala Polivalente di Piasco

L’inaugurazione è fissata per questa sera, venerdì 19 settembre alle 21, con il film d’animazione “Troppo Cattivi 2”

Dopo la pausa estiva, il Cinema Sala Polivalente di Piasco torna ad accogliere il pubblico con una nuova e ricca stagione di proiezioni che accompagnerà gli spettatori da settembre a maggio.

L’inaugurazione è fissata per questa sera, venerdì 19 settembre alle 21, con il film d’animazione “Troppo Cattivi 2”, che sarà replicato sabato 20 settembre alle 21:00 e domenica 21 settembre alle 17. Una proposta divertente e adatta a tutta la famiglia per dare il via al nuovo anno cinematografico.

Il programma proseguirà il week end successivo con un titolo molto atteso dagli amanti del cinema in costume: “Downton Abbey - Il Gran Finale”, in proiezione venerdì 26 e sabato 27 settembre alle ore 21:00 e domenica 28 settembre alle ore 21:00.

Come da tradizione, le proiezioni si terranno ogni fine settimana da settembre a maggio, con una selezione di novità, grandi classici e cinema d’autore.

Un appuntamento speciale è fissato per giovedì 16 ottobre, data di inizio della nuova rassegna del giovedì sera, che offrirà al pubblico 8 film a soli 18 €. Una formula ormai consolidata, molto apprezzata dagli spettatori, che permette di scoprire pellicole di qualità a un prezzo accessibile.

Per rimanere aggiornati sulla programmazione e sugli eventi, il pubblico è invitato a seguire i canali social del Cinema e ad iscriversi ai canali Telegram e WhatsApp, disponibili al link: https://linktr.ee/cinemapiasco


 

cs

