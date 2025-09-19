Riparte la stagione cinematografica alla Sala Polivalente di Piasco

Dopo la pausa estiva, il Cinema Sala Polivalente di Piasco torna ad accogliere il pubblico con una nuova e ricca stagione di proiezioni che accompagnerà gli spettatori da settembre a maggio.

L’inaugurazione è fissata per questa sera, venerdì 19 settembre alle 21, con il film d’animazione “Troppo Cattivi 2”, che sarà replicato sabato 20 settembre alle 21:00 e domenica 21 settembre alle 17. Una proposta divertente e adatta a tutta la famiglia per dare il via al nuovo anno cinematografico.

Il programma proseguirà il week end successivo con un titolo molto atteso dagli amanti del cinema in costume: “Downton Abbey - Il Gran Finale”, in proiezione venerdì 26 e sabato 27 settembre alle ore 21:00 e domenica 28 settembre alle ore 21:00.

Come da tradizione, le proiezioni si terranno ogni fine settimana da settembre a maggio, con una selezione di novità, grandi classici e cinema d’autore.

Un appuntamento speciale è fissato per giovedì 16 ottobre, data di inizio della nuova rassegna del giovedì sera, che offrirà al pubblico 8 film a soli 18 €. Una formula ormai consolidata, molto apprezzata dagli spettatori, che permette di scoprire pellicole di qualità a un prezzo accessibile.

Per rimanere aggiornati sulla programmazione e sugli eventi, il pubblico è invitato a seguire i canali social del Cinema e ad iscriversi ai canali Telegram e WhatsApp, disponibili al link: https://linktr.ee/cinemapiasco



