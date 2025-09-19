Da Fossano all'ESA: una studentessa del Liceo Ancina racconta la sua esperienza

Riceviamo e pubblichiamo

Dopo aver vinto il concorso “Art a-Mare”, promosso dall’ASL CN2 con il supporto della Fondazione Ospedale Alba Bra in occasione del Convegno OneHealth: un Pianeta in Salute, mi sono ritrovata, il 5 settembre, a vivere un’esperienza incredibile: una visita guidata di un giorno in Olanda presso l’ESA, ovvero l’Agenzia Spaziale Europea. A condividere questa esperienza con me c’erano altri vincitori del concorso: Andjelo Jordanov e Lorenzo Gatti, studenti del quinto anno del Liceo Scientifico Statale “G. Ancina”, e Leonardo Manzone, studente dell’Istituto Professionale Piera Cillario Ferrero di Alba.

Abbiamo esplorato diversi edifici del Centro, entrando nei laboratori e guardando da vicino il dietro le quinte degli esperimenti necessari per le missioni nello spazio. Abbiamo incontrato ricercatori, scienziati ed ingegneri provenienti da tutta l’Europa, pronti e disponibili a rispondere a ogni nostra domanda e a condividere con noi la passione che hanno per il loro lavoro.

Vedere da vicino gli orologi atomici, le riproduzioni a grandezza naturale dei satelliti o, ancora, i centri in cui si sta lavorando ogni giorno per rendere lo spazio una realtà sempre più vicina a noi, e scoprire quanta attenzione ai dettagli e quanto lavoro di squadra siano necessari, è stato veramente affascinante. Ogni strumento, ogni laboratorio, ogni spiegazione ci hanno fatto avvicinare a quello che sembrava inizialmente un mondo lontanissimo, praticamente irraggiungibile.

Quello che mi ha colpito più di tutto è stato scoprire quanto, oltre alla tecnologia avanzata e all’estrema precisione, siano in realtà fondamentali l’entusiasmo, la collaborazione e il contributo costante, sia tra i diversi colleghi nello stesso centro, sia tra quelli di centri diversi o addirittura con compagnie ed aziende esterne.

Vedere da vicino un settore così complesso è stato estremamente interessante, e sono molto grata di aver avuto la possibilità di partecipare a questa esperienza e l'opportunità di portare con me, idealmente, un piccolo pezzo di spazio.

Aurora Mecaj