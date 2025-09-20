 / Attualità

Attualità | 20 settembre 2025, 08:22

A Beinette un corso di italiani per stranieri

Iniziativa dell'Associazione culturale AttivaMente in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Momo” e il patrocinio del Comune di Beinette

LAssociazione culturale AttivaMente in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Momo” e il patrocinio del Comune di Beinette, organizzano un corso di italiano per stranieri in biblioteca a Beinette. 

Il corso avrà luogo in biblioteca il mercoledì mattina dalle 9 alle 11, a partire dall’8 ottobre, prima giornata di conoscenza e avviamento delle attività.

Il corso è gratuito, ma è obbligatoria l’iscrizione. 

Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail bibliotecabeinette@gmail.com o contattare il numero 3487782425.

