A Beinette un corso di italiani per stranieri

L’Associazione culturale AttivaMente in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Momo” e il patrocinio del Comune di Beinette, organizzano un corso di italiano per stranieri in biblioteca a Beinette.
Il corso avrà luogo in biblioteca il mercoledì mattina dalle 9 alle 11, a partire dall’8 ottobre, prima giornata di conoscenza e avviamento delle attività.
Il corso è gratuito, ma è obbligatoria l’iscrizione.
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail bibliotecabeinette@gmail.com o contattare il numero 3487782425.