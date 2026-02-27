Alba: via Acqui chiusa al traffico per il completamento dei lavori da lunedì 2 marzo

In via Acqui, ad Alba, proseguono i lavori per il completamento delle opere di riqualificazione della pavimentazione.

Da lunedì 2 marzo la via resterà chiusa al traffico nel tratto compreso tra piazza Monsignor Grassi e via Cesare Balbo per circa 15 giorni lavorativi.

Non sarà possibile l’accesso veicolare al centro storico da piazza Monsignor Grassi.

I pedoni potranno percorrere la via in sicurezza.

Per raggiungere in auto via Cesare Balbo, via Senatore Como e piazza Miroglio sarà necessario transitare da piazza Osvaldo Cagnasso.

In via Cesare Balbo, nel tratto tra via Acqui e via Giraudo, sarà temporaneamente istituito il doppio senso di circolazione riservato ai residenti e ai veicoli autorizzati.

L’Amministrazione comunale si scusa per i disagi temporanei, necessari per l’esecuzione di questi lavori che mirano al miglioramento del decoro urbano.

I lavori in via Acqui fanno parte del progetto di rifacimento della pavimentazione del centro storico, che prevede la sostituzione dei cubetti in porfido e dei lastricati in pietra di Luserna danneggiati dall’aumento del traffico negli ultimi anni.

I lavori sul primo lotto sono iniziati a novembre e hanno riguardato l’ultimo tratto di via Acqui, tra via Cesare Balbo e via Giraudo. Da lunedì 2 marzo si continua a lavorare per il secondo tratto, compreso tra piazza Monsignor Grassi e via Cesare Balbo.

Spiegano congiuntamente il sindaco di Alba, Alberto Gatto, e l’assessore ai Lavori pubblici Edoardo Fenocchio: «Il completamento dei lavori in via Acqui rappresenta un passaggio importante nel progetto di riqualificazione del centro storico. L’intervento, necessario per rifare il sottofondo stradale e sostituire la pavimentazione danneggiata, migliorerà sicurezza e decoro urbano. Siamo consapevoli dei disagi legati alla chiusura temporanea al traffico, ma la conformazione della via e la natura dei lavori non consentono di operare diversamente. Il progetto complessivo sulla riqualificazione della pavimentazione in centro storico è un investimento significativo, sostenuto anche dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, per restituire alla città spazi più funzionali e di qualità. Ringraziamo cittadini e commercianti per la collaborazione e la pazienza».