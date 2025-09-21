Fiamme nel piazzale dell'azienda Capetta di Neive, danni contenuti [VIDEO]

Incendio a Neive, questa mattina, all'interno dell'azienda Capetta di via Boglietto, dove hanno preso fuoco alcuni residui di lavorazione posizionati lungo la recinzione, nel piazzale interno.
Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, intervenuti per domare le fiamme. Nessun ferito e pochi danni ad un camion parcheggiato vicino.
Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo, quasi certamente accidentali, come ha evidenziato il primo cittadino Paolo Piccinelli, accorso sul posto per accertarsi della situazione.
E' proprio lui ad evidenziare come, soprattutto in periodi di caldo e siccità prolungata, possa bastare una disattenzione o un gesto apparentemente banale come il lancio di un mozzicone di sigaretta per creare situazioni di pericolo, dalle conseguenze a volte incalcolabili.