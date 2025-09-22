Alunni ed alunne della primaria di Levaldigi hanno partecipato a "Puliamo il mondo"

Venerdì 19 settembre alunne e alunni della Scuola Primaria di Levaldigi, plesso dell’ I. C. “Santorre di Santarosa” di Savigliano, si sono impegnati nell’attività promossa da Legambiente “Puliamo il mondo”.

Gli studenti della pluriclasse 3^/4^/5^, accompagnati dalle insegnanti Mana, Pignatta e Testa, muniti di guanti e pinze, si sono recati ai giardinetti della frazione per raccogliere i rifiuti abbandonati: sono rimasti particolarmente colpiti dalla grande quantità di mozziconi di sigaretta.

Bambine e bambini della pluriclasse 1^/2^, seguiti dalle insegnanti Rocca e Pinta, si sono dedicati al controllo e alla pulizia del cortile interno alla scuola.

Conclusa l’attività, i bambini hanno svolto l’intervallo consumando la merenda nell’aula all'aperto, prestando particolare attenzione a raccogliere e differenziare in modo adeguato gli incarti dei loro spuntini.

È stata un’ottima occasione per riprendere il discorso sulla sostenibilità ambientale e sul corretto smaltimento dei rifiuti.

Un ringraziamento particolare al Sig. Badino dell'Ufficio Ambiente, del Comune di Savigliano, che ci ha coinvolto nel progetto e ci ha consegnato tutto il materiale fornito da Legambiente.