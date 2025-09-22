Cuneo: ultimi giorni per scegliere il nuovo nome per l’ex-Caserma Montezemolo

Ci sarà tempo fino al 30 settembre per scegliere insieme il nuovo nome per l’area dell’ex caserma Montezemolo, dismessa dal Demanio, dove si sta lavorando per riqualificare gli oltre 30.000 metri quadrati disponibili. Per esprimere la propria preferenza si può compilare un semplice e rapido questionario accessibile a tutti qui.

Chi desidera partecipare, può esprimere la propria preferenza tra 5 proposte (Montezemolo Agorà Verde [MAVE], Montezemolo Officina Verde [MOVE], Bosco Urbano Montezemolo [BUM], Montezemolo Verde [MOVE], Arena Montezemolo), concepite per mantenere unite la memoria di questo luogo e la sua nuova vocazione.

Infatti, la caserma, di cui una parte viene restituita alla città, è intitolata a Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo (1901–1944), ufficiale dell’Esercito Italiano, medaglia d’oro al valor militare alla memoria, uomo coraggioso che si impegnò nella Resistenza durante la II Guerra Mondiale. Quindi si è scelto di mantenere il ricordo di questa figura importante per la storia della città, ma, accanto a questo, connotare la vocazione e la destinazione che avrà questo spazio.

Le proposte guardano quindi al futuro: un altro pezzo di polmone verde sarà a disposizione di tutti, in un’area in cui si potranno realizzare una molteplicità di attività culturali, sportive, ricreative (da qui l’uso di termini come agorà o officina o arena).

Oltre a scegliere il nome, il questionario prevede alcune semplici domande; la compilazione occupa meno di un minuto ed è anonima.

Il sondaggio è parte integrante del piano di comunicazione messo in campo da PAYSAGE per conto delle imprese Balaclava Srl e Massucco Costruzioni Srl, affidatarie dei lavori tramite procedura di gara.



