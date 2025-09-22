Gatta scomparsa a Savigliano e ritrovata nel centro storico di Saluzzo

Baby, una gatta di colore nero, era scomparsa dalla sua casa di Savigliano circa una settimana fa.

E’ stata ritrovata a Saluzzo, mentre girovagava smarrita nei giardini di piazza Castello, nell’alto centro storico, correndo dietro a tutti per cercare protezione.

E’ stata soccorsa da un residente che l’ha tenuta in stallo per alcuni giorni e successivamente da due signore, Elisabetta ed Alessandra che si sono occupate di lei e del suo benessere.

L’annuncio del ritrovamento è comparso più volte sui siti dell’Enpa Saluzzo e quello del gruppo " Sei di Saluzzo se". Ma nessuno ha risposto all’appello ed erano già arrivate richieste di adozione.

Domenica la svolta, con l’intuizione di controllare un eventuale microchip, rilevato poi nel centro veterinario Tesio - Falda dal dottor Craveri.

Con sorpresa il “Bip” dello strumento e la comparsa dei dati della micia, che attraverso l’anagrafe felina della Regione, hanno fatto risalire alla famiglia proprietaria.

Come è arrivata a Saluzzo?

Non si sa con certezza, ma potrebbe essersi nascosta nell’auto di famiglia che proprio giorni fa si era fermata nell’ex Capitale del Marchesato. O potrebbe essersi nascosta negli ingranaggi di un’altro veicolo.

Baby è ritornata a casa questa mattina.