Tra dimore storiche, arte e cultura: sabato 27 e domenica 28 Castelli Aperti si intreccia con le Giornate Europee del Patrimonio

Le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days) sono la più grande e partecipata manifestazione culturale del continente: ogni anno, in oltre cinquanta Paesi aderenti alla Convenzione culturale europea, milioni di cittadini hanno l’opportunità di scoprire luoghi di cultura solitamente non accessibili o di vivere esperienze speciali in musei, biblioteche, archivi, siti archeologici, castelli e dimore storiche. L’iniziativa, promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea, si propone di favorire il dialogo e la conoscenza reciproca attraverso la riscoperta del patrimonio comune, sottolineando il valore della memoria e la responsabilità della sua tutela.

In Piemonte, l’appuntamento si intreccia in modo naturale con la trentesima edizione di Castelli Aperti, il circuito che da tre decenni spalanca le porte di castelli, borghi, musei, giardini e ville storiche, trasformando il territorio in un itinerario diffuso di meraviglia e cultura.

Per il weekend del 27 e 28 settembre sono in programma aperture straordinarie, visite guidate tematiche, eventi serali, mostre e degustazioni, che permetteranno di vivere i beni culturali in una dimensione più intima e partecipata, in linea con il tema europeo scelto per il 2025: “Architetture: l’arte di costruire”.