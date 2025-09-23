Ancora allerta sulle valli Belbo e Bormida. Domani temporali moderati o forti su rilievi sudoccidentali e pianure

Non si arresta l’ondata di maltempo che da domenica ha investito il Piemonte.

Col bollettino emesso alle 12.16 di oggi, martedì 23 settembre, l’Agenzia Regionale Protezione Ambientale (Arpa) ha confermato l’allerta gialla per rischio idrogeologico già prevista per oggi sulle Valli Belbo e Bormida.

Esclusa, rispetto a ieri, la Valle Po, mentre analogo livello di attenzione è prescritto per domani, mercoledì 24.

"Locali allagamenti e isolati fenomeni di versante" è la previsione contemplata per le zone di pianura tra Alessandrino, Astigiano e settori alpini nordoccidentali (zone B,C, G, I ed L). In particolare per oggi sono previsti "rovesci e temporali più probabili a nord del Po", mentre dalla notte è atteso "l’innesco di temporali a ridosso dei rilievi occidentali con fenomeni anche forti o molto forti, in estensione verso nord-est fino alla mattinata".

Domani pomeriggio (mercoledì) "temporali moderati o forti più probabili sui rilievi sudoccidentali e sulle pianure".

Giovedì pomeriggio "nuovo passaggio perturbato con i fenomeni più rilevanti a ridosso dei rilievi. Quota neve in calo, localmente sotto i 2000 metri".