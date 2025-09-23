 / Attualità

Attualità | 23 settembre 2025, 14:03

Bene Vagienna installa un varco automatico per proteggere il centro storico

Il nuovo sistema in via Roma, attivato il 21 settembre, bloccherà il traffico nei giorni festivi e durante le manifestazioni per valorizzare la zona pedonale e le bellezze artistiche

Il nuovo varco automatico di Bene Vagienna

La zona pedonale del centro storico di Bene Vagienna d’ora in avanti avrà un motivo in più per trovarsi in una dimensione di sicurezza.

Questo grazie all’attivazione, domenica scorsa 21 settembre, di un nuovo varco automatico nella zona nei giorni festivi. Questo sistema di controllo permetterà il blocco delle vetture su via Roma, durante le giornate festive e le manifestazioni.

L'introduzione di questo varco automatico rientra in un più ampio progetto dell'amministrazione comunale volto a migliorare la qualità del centro storico e a valorizzarne le bellezze artistiche e culturali. L'obiettivo è quello di rendere la città più sicura e vivibile per i suoi abitanti e visitatori.

La realizzazione di questo progetto è stata possibile grazie alla collaborazione tra l'amministrazione comunale, la Polizia locale e l'Unione del Fossanese. Questa sinergia dimostra l'impegno congiunto delle istituzioni locali per migliorare la qualità della vita dei cittadini e promuovere lo sviluppo della città.

Bene Vagienna, grazie all’installazione, sarà una città ancora più vivibile e attraente.

Cristiano Sabre

