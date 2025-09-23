Protezione, ricerca e innovazione: Agrion sostiene e firma la Missione "A Soil Deal for Europe"

Fondazione Agrion firma con orgoglio la missione "A Soil Deal for Europe” riconoscendo l’importanza di salvaguardare il suolo.

In un momento storico in cui il cambiamento climatico e le pratiche agricole intensive mettono sotto pressione il patrimonio naturale europeo, il suolo emerge come protagonista essenziale per la nostra sopravvivenza: produce il 95% del nostro cibo, ospita il 25% della biodiversità e, nonostante questo, oltre il 60% dei suoli nell’UE versa in condizioni insalubri a causa di pratiche di gestione non sostenibili, inquinamento o impermeabilizzazione, mentre il cambiamento climatico continua ad accelerarne il degrado.



Proprio per questo motivo, oggi più che mai, è fondamentale impegnarsi per rigenerare e migliorare i nostri suoli, una risorsa essenziale per la vita dell’uomo e della natura. Il suolo sano garantisce acqua pulita, aria buona, immagazzina CO2 e altri gas a effetto serra - rappresentando di conseguenza il più grande serbatorio di carbonio terrestre -, sostiene la biodiversità, il patrimonio paesaggistico e culturale, e rappresenta la base della nostra economia e prosperità. Il suolo è essenziale per la vita dell'uomo e della natura.

Un suolo vivo e fertile è la chiave per affrontare le sfide dei cambiamenti climatici ma allo stesso tempo lavorare per far si che essi siano tali, significa investire nel futuro dell’agricoltura, dell’ambiente e della vita quotidiana.

La missione "A Soil Deal for Europe", ha l’obiettivo di creare una comunità che si prenda cura del suolo attraverso la realizzazione di 100 living labs e casi studio entro il 2030 per promuovere la protezione e il ripristino del suolo in Europa.

Tra gli obiettivi specifici del progetto:

- ridurre la desertificazione

- conservare le riserve di carbonio organico nel suolo

- fermare l'impermeabilizzazione e aumentare il riutilizzo dei suoli urbani

- ridurre l'inquinamento del suolo, prevenire l'erosione

- migliorare la struttura del suolo per aumentarne la biodiversità

-ridurre l'impronta globale sul suolo dell'UE

- migliorare l'alfabetizzazione sul suolo nella società

A sostegno del progetto, Giacomo Ballari, Presidente di Fondazione Agrion, che dichiara: “Negli ultimi 30 anni, si è un po' dimenticata l’importanza del suolo e noi di Fondazione Agrion oggi vogliamo approfittare di questo momento per ribadire quanto invece questo sia essenziale e soprattutto quanto sia importante costruire un progetto ambizioso di ricerca applicata che metta al centro pratiche innovative di rigenerazione del suolo. Proprio per questo motivo, Fondazione Agrion si impegnerà a sviluppare un living lab entro il 2030, al fine di contribuire concretamente alla protezione e al ripristino di questa risorsa fragile”. È con queste parole che la Fondazione Agrion conferma il loro ruolo attivo nella tutela e nella rigenerazione dei suoli.