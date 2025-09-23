Revello festeggia gli anziani con il tradizionale pranzo comunitario

Il bocciodromo comunale di Revello ha accolto, sabato 20 settembre, il tradizionale pranzo degli anziani e invalidi, un appuntamento che ogni anno rafforza il legame tra gli abitanti del paese della valle Po e offre un’occasione di convivialità molto attesa.

L’iniziativa si è aperta con la messa e ha visto la partecipazione del sindaco Paolo Motta, della vicesindaca Antonella Rolle, di assessori e consiglieri comunali, insieme al comandante della stazione dei Carabinieri, luogotenente Patrizio Sau.

In totale hanno preso parte circa 260 persone, tra cui 12 ospiti della casa di riposo. Il pranzo, curato dal ristorante del Bramafam, è stato reso possibile grazie all’impegno di 25 volontari, affiancati dalla Pro Loco, dalla Protezione Civile e dal personale comunale, che hanno garantito un’organizzazione impeccabile.

Il momento più emozionante del pomeriggio è stato l’omaggio dell’amministrazione comunale alle coppie che hanno raggiunto traguardi importanti di vita insieme: 12 coppie hanno celebrato le nozze di diamante, festeggiando 60 anni di matrimonio, mentre 17 coppie sono state premiate per i 50 anni delle nozze d’oro. Una celebrazione che ha posto al centro i valori della famiglia e della condivisione, suscitando commozione tra i presenti.

Il pranzo si è confermato un momento di grande aggregazione, capace di unire generazioni diverse e rafforzare lo spirito di appartenenza a Revello, consolidando una tradizione che continua a rappresentare un pilastro della vita della Valle Po.

Non sono mancati i ringraziamenti: un plauso particolare è stato rivolto a Daniele, Barbara e a tutto il personale del Bramafam per l’ottimo pranzo, ai volontari che hanno dedicato tempo ed energie alla buona riuscita della giornata, alla Pro Loco e alla Protezione Civile per la preziosa collaborazione, e agli sponsor che hanno sostenuto l’evento.