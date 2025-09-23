 / Attualità

Riprendono a Savigliano i laboratori della sartoria sociale "Oasi del cucito"

Oltre 40 ragazzi hanno partecipato durante l'estate creando tappeti con tessuti di recupero: nei nuovi locali di corso Roma l'obiettivo è coinvolgere sempre più utenti del Centro educativo

Sono ricominciati i laboratori alla sartoria sociale “Oasi del cucito” di Oasi Giovani. Nel corso delle passate settimane, oltre 40 ragazzi e ragazze dell'Estate ragazzi hanno potuto cimentarsi nella realizzazione di alcuni tappeti.

I tappeti sono stati creati con piccoli pezzi di stoffa di recupero, in parte donata dalla Trucco Tessile, che ha così avuto una seconda vita.

Ora, con l'avvio dell'anno scolastico, i laboratori riprenderanno. «Il recente spostamento della sartoria nei nuovi locali di corso Roma – spiega il presidente di Oasi Giovani Gianfranco Saglionevuole andare proprio nella direzione di coinvolgere sempre di più i vicini ragazzi del Centro educativo e, come già accaduto, anche i piccoli dei servizi all'infanzia. Vogliamo che “Oasi del cucito” sia una risorsa per la cittadinanza ma anche per i nostri utenti».

