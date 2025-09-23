 / Eventi

Eventi | 23 settembre 2025, 12:16

Il Duomo di Cuneo ospita "Organi Vespera - Meditazioni in Musica"

Giovedì 25 settembre alle 21 un quartetto d'eccezione suona sullo storico organo Vegezzi Bossi del 1914 per la decima edizione della rassegna "Recondite Armonie"

Immagine di repertorio

La Chiesa Cattedrale di Cuneo ospiterà giovedì 25 settembre alle ore 21 un concerto di musica sacra nell'ambito della rassegna "Recondite Armonie 2025", giunta alla sua decima edizione. L'evento, dal titolo "Organi Vespera - Meditazioni in Musica", è organizzato dagli Amici della Musica di Savigliano in collaborazione con Incontri d'Autore.

Protagonisti della serata saranno Ubaldo Rosso al flauto, Vera Anfossi alla viola, Milena Punzi Anfossi al violoncello e Roberto Fresia all'organo. Il quartetto si esibirà sullo storico organo Francesco Vegezzi Bossi del 1914/Serassi, strumento di grande valore artistico e musicale.

La rassegna organistica, che tocca diversi luoghi sacri del territorio con strumenti storici da Vigliano a Vegezzi-Bossi, rappresenta un'importante occasione per valorizzare il patrimonio organario locale e offrire al pubblico momenti di alta spiritualità musicale.

