Torre San Giorgio, a Casa Bonino la presentazione dei corsi Libertas San Giorgio 2025/2026

Giovedì 25 settembre alle 21, a Torre San Giorgio, Casa Bonino ospiterà la presentazione dei corsi organizzati dalla Libertas San Giorgio per l’anno 2025/2026.

L’iniziativa sarà arricchita dalla partecipazione del violinista Paolo Dodaj e rappresenterà l’occasione per dare ufficialmente il via a una nuova stagione di attività.

Il sodalizio, presieduto da Branca Lore Müller Branca, propone infatti un calendario ricchissimo che comprende conferenze, laboratori, spettacoli teatrali e visite culturali. La serata inaugurale prevede la partecipazione del violinista Paolo Doda e la presentazione dei corsi, degli insegnanti e delle attività.

La Libertas San Giorgio si conferma un punto di riferimento per il territorio, capace di offrire iniziative che uniscono cultura, creatività, musica, benessere e momenti conviviali.

Tra i corsi spiccano discipline sportive e ricreative come fitwalking amatoriale, ginnastica dolce, pilates e tecnica di difesa, insieme ad attività creative e culturali che spaziano dalla bigiotteria wire allo scrapbooking, dagli origami alla lirica, dall’arte calligrafica alla poetica Haiku, senza dimenticare il burraco, gli scacchi, il club delle carte, il laboratorio informatico, lo spagnolo, i balli occitani, l’iniziativa “Alleniamo il cervello” e un percorso di degustazione vini.

Il programma sarà arricchito anche da due laboratori tematici, “Armonia e natura” e “Fiorirà un giardino”, oltre a interessanti uscite culturali come una gita vinicola, la partecipazione al Salone del Libro e una serata al Teatro Regio.

Non mancheranno infine i momenti musicali, con tre appuntamenti già fissati: il concerto “Violini” dell’11 novembre 2025, il tradizionale Concerto di Natale e l’esibizione del Coro Donne di Villafranca prevista per il 6 marzo 2026.

