 / Scuole e corsi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Scuole e corsi | 23 settembre 2025, 20:24

“Sos Dimensionamento scolastico”: genitori, cittadini e Comuni mobilitati a Revello ed Envie

Parte la raccolta firme per difendere l’autonomia dell’Istituto Comprensivo di Revello minacciato dal piano regionale di accorpamenti scolastici

Le scuole medie di Revello sede dell'Istituto comprensivo

Le scuole medie di Revello sede dell'Istituto comprensivo

La scuola è iniziata da appena due settimane e a Revello ed Envie si pensa già al prossimo anno scolastico 2026/27, che desta forte preoccupazione tra i genitori.

È infatti partita in questi giorni la mobilitazione di famiglie e cittadini per difendere l’autonomia dell’Istituto Comprensivo Revello-Envie, minacciata dal piano di dimensionamento scolastico previsto a livello regionale.

Il Collettivo Genitori dell’Istituto Comprensivo di Revello ha avviato ‘Sos dimensionamento’ una raccolta firme per esprimere la propria contrarietà al progetto di accorpamenti e spostamenti tra istituti.

Una misura che, se applicata, penalizzerebbe non solo la scuola, ma soprattutto i ragazzi e le famiglie – sottolineano i promotori –. La scuola non può essere ridotta a una questione di numeri o risparmi economici: al centro devono rimanere gli alunni, i percorsi formativi e le relazioni educative”.

Dal Collettivo spiegano: “Siamo un gruppo di genitori che hanno a cuore l’autonomia della scuola e il diritto dei nostri figli a un’offerta formativa di qualità. La nostra comunità vive quotidianamente i flussi di lavoro e di vita che si muovono verso il fondovalle (Revello ed Envie)  e non il contrario: un accorpamento forzato con il Comprensivo di Sanfront-Paesana non rispecchierebbe le reali esigenze delle famiglie”.

Un altro punto fermo riguarda il modello ‘Senza Zaino’, al quale aderisce l’Istituto: una metodologia innovativa fondata su tre pilastri, tra cui quello della comunità, intesa come collaborazione tra studenti, insegnanti, famiglie e territorio. “Fondere realtà scolastiche con approcci didattici diversi – spiegano – non arricchirebbe l’offerta formativa, ma genererebbe soltanto confusione e inefficienza”.

L’iniziativa, aperta a tutti i cittadini, nasce quindi con l’obiettivo di difendere il diritto dei bambini e dei ragazzi a frequentare scuole vicine, funzionanti e radicate nel territorio.“Ridurre la scuola a un mero calcolo economico - sottolineano dal Collettivo - significherebbe impoverire le famiglie e, di conseguenza, l’intero tessuto sociale”. 

Anche il Consiglio d’Istituto e i Comuni di Revello ed Envie si sono già espressi chiaramente contro il dimensionamento.

Ora, afferma il Collettivo, “è il momento che tutti i cittadini facciano sentire la propria voce”.

È possibile firmare la raccolta 'SOS Dimensionamento': online compilando il form al link: https://forms.gle/kWzgdEcAHQDFKVCf7

oppure nei supermercati e attività commerciali di Revello ed Envie che hanno aderito all’iniziativa e che il Collettivo ringrazia per la disponibilità:

Bar Bocciofila, Bar Butterfly, Bar del Centro, Bar Fuori Orario, Bar Stazione e gli esercizi commerciali Belli & Monelli, Bottega della sarta, Caffetteria Il Viale, Cartoleria Il quaderno, Cartoleria Rosso, Foto Mario, Merceria Giulia, Supermercato Albertengo Market, Supermercato Prealpina, Supermercato Prestofresco e Tip Tap Calzature (tutti con sede a Revello), Bar 7Heaven, il Fiore di Nada e Mery, Merceria Da Manu, Tabaccheria Ferrero, Tabaccheria Da Elena (Envie).

Per informazioni si può scrivere a collettivogenitori.icrevello@gmail.com

Anna Maria Parola

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium