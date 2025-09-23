“Sos Dimensionamento scolastico”: genitori, cittadini e Comuni mobilitati a Revello ed Envie

La scuola è iniziata da appena due settimane e a Revello ed Envie si pensa già al prossimo anno scolastico 2026/27, che desta forte preoccupazione tra i genitori.

È infatti partita in questi giorni la mobilitazione di famiglie e cittadini per difendere l’autonomia dell’Istituto Comprensivo Revello-Envie, minacciata dal piano di dimensionamento scolastico previsto a livello regionale.

Il Collettivo Genitori dell’Istituto Comprensivo di Revello ha avviato ‘Sos dimensionamento’ una raccolta firme per esprimere la propria contrarietà al progetto di accorpamenti e spostamenti tra istituti.

“Una misura che, se applicata, penalizzerebbe non solo la scuola, ma soprattutto i ragazzi e le famiglie – sottolineano i promotori –. La scuola non può essere ridotta a una questione di numeri o risparmi economici: al centro devono rimanere gli alunni, i percorsi formativi e le relazioni educative”.

Dal Collettivo spiegano: “Siamo un gruppo di genitori che hanno a cuore l’autonomia della scuola e il diritto dei nostri figli a un’offerta formativa di qualità. La nostra comunità vive quotidianamente i flussi di lavoro e di vita che si muovono verso il fondovalle (Revello ed Envie) e non il contrario: un accorpamento forzato con il Comprensivo di Sanfront-Paesana non rispecchierebbe le reali esigenze delle famiglie”.

Un altro punto fermo riguarda il modello ‘Senza Zaino’, al quale aderisce l’Istituto: una metodologia innovativa fondata su tre pilastri, tra cui quello della comunità, intesa come collaborazione tra studenti, insegnanti, famiglie e territorio. “Fondere realtà scolastiche con approcci didattici diversi – spiegano – non arricchirebbe l’offerta formativa, ma genererebbe soltanto confusione e inefficienza”.

L’iniziativa, aperta a tutti i cittadini, nasce quindi con l’obiettivo di difendere il diritto dei bambini e dei ragazzi a frequentare scuole vicine, funzionanti e radicate nel territorio.“Ridurre la scuola a un mero calcolo economico - sottolineano dal Collettivo - significherebbe impoverire le famiglie e, di conseguenza, l’intero tessuto sociale”.

Anche il Consiglio d’Istituto e i Comuni di Revello ed Envie si sono già espressi chiaramente contro il dimensionamento.

Ora, afferma il Collettivo, “è il momento che tutti i cittadini facciano sentire la propria voce”.

È possibile firmare la raccolta 'SOS Dimensionamento': online compilando il form al link: https://forms.gle/kWzgdEcAHQDFKVCf7

oppure nei supermercati e attività commerciali di Revello ed Envie che hanno aderito all’iniziativa e che il Collettivo ringrazia per la disponibilità:

Bar Bocciofila, Bar Butterfly, Bar del Centro, Bar Fuori Orario, Bar Stazione e gli esercizi commerciali Belli & Monelli, Bottega della sarta, Caffetteria Il Viale, Cartoleria Il quaderno, Cartoleria Rosso, Foto Mario, Merceria Giulia, Supermercato Albertengo Market, Supermercato Prealpina, Supermercato Prestofresco e Tip Tap Calzature (tutti con sede a Revello), Bar 7Heaven, il Fiore di Nada e Mery, Merceria Da Manu, Tabaccheria Ferrero, Tabaccheria Da Elena (Envie).

Per informazioni si può scrivere a collettivogenitori.icrevello@gmail.com