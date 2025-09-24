 / Cronaca

Cuneo: scontro frontale tra auto e furgoncino, nessun ferito

L'incidente questa mattina alla rotonda del MIAC. Danni ai mezzi, ma viabilità ripristinata in breve tempo

Immagine di repertorio

Questa mattina, mercoledì 24 settembre, intorno alle 11.15, in via Bra nei pressi della rotonda adiacente al MIAC, dove un’automobile e un furgoncino si sono scontrati frontalmente. I conducenti non sono rimasti feriti nello scontro, per cui non è stato necessario l'intervento degli operatori del pronto soccorso.

L’impatto ha provocato danni significativi ai mezzi coinvolti, ma grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco la viabilità è stata ripristinata nel giro di poco tempo. Restano da chiarire le cause dell’incidente.

