Cuneo: scontro frontale tra auto e furgoncino, nessun ferito

Questa mattina, mercoledì 24 settembre, intorno alle 11.15, in via Bra nei pressi della rotonda adiacente al MIAC, dove un’automobile e un furgoncino si sono scontrati frontalmente. I conducenti non sono rimasti feriti nello scontro, per cui non è stato necessario l'intervento degli operatori del pronto soccorso.

L’impatto ha provocato danni significativi ai mezzi coinvolti, ma grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco la viabilità è stata ripristinata nel giro di poco tempo. Restano da chiarire le cause dell’incidente.