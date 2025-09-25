Aperte le prenotazioni per la cerimonia del Premio Lattes Grinzane

Sono aperte le prenotazioni per partecipare alla cerimonia conclusiva della XV edizione del Premio Lattes Grinzane: l'appuntamento è per sabato 11 ottobre 2025 alle ore 17 al Teatro Sociale "G. Busca" di Alba, con la conduzione di Alessandro Mari.



Nel corso della cerimonia verrà annunciato il nome del vincitore o della vincitrice di quest’anno. A comporre la cinquina finalista sono Mathieu Belezi con Attaccare la terra e il sole (Gramma Feltrinelli, traduzione di Maria Baiocchi), Jenny Erpenbeck con Kairos (Sellerio, traduzione di Ada Vigliani), Paul Lynch con Il canto del profeta (66thand2nd, traduzione di Riccardo Duranti), Alia Trabucco Zerán con Pulita (Sur, traduzione di Gina Maneri) e Sandro Veronesi con Settembre nero (La nave di Teseo).

Maaza Mengiste, Premio Speciale Lattes Grinzane 2025, terrà come da tradizione una lectio magistralis su un argomento a sua scelta e sarà insignita del riconoscimento.



Per il nono anno, l’evento è inserito all’interno del programma culturale della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito e sui canali social della Fondazione Bottari Lattes.



Il bookshop al Teatro Sociale Busca è curato dalla Libreria Milton di Alba.

L’ingresso alla cerimonia è libero fino a esaurimento posti, è consigliata la prenotazione attraverso il sito .

