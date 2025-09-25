A Centallo grande serata di fine estate con la Torino Pops Orchestra

Centallo si prepara a salutare l’estate con un evento musicale dedicato agli anni ’80 e ’90. Venerdì 26 settembre, alle ore 20.30, il Pala CRF – Centro Polisportivo di Piazza Don Stefano Gerbaudo ospiterà la Torino Pops Orchestra, un ensemble di oltre venti musicisti di fama internazionale che porteranno sul palco la migliore musica degli anni ’80 e ’90.
L’ingresso è libero, offrendo a tutta la comunità la possibilità di partecipare a un evento di alto livello artistico, pensato per coinvolgere e divertire spettatori di tutte le età.
Info: +39 348 873 9720 – torinopopsorchestra@gmail.com