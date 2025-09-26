Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e 118 mobilitati per un pescatore precipitato in un torrente: l’uomo grave in ospedale

Soccorsi mobilitati nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 26 settembre, per un pescatore smarritosi in frazione Gaietto di Moiola. L’uomo, residente in un vicino borgo della valle Stura, era uscito per portarsi a pescare nel rio Valloriate, ma non dava più notizie di sé da alcune ore.

Poco dopo le 14 sono quindi scattate ricerche che hanno coinvolto Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e 118, oltre a Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

In loro supporto si è attivato anche il mezzo per l’elisoccorso fatto partire da Torino.

L'uomo si trovava al fondo di una riva molto scoscesa e presentava un politrauma e uno stato di ipotermia. Mentre l’équipe sanitaria dell'elicottero stabilizzava il paziente, le squadre allestivano gli ancoraggi per procedere con il recupero della barella tramite manovre alpinistiche.

Dopo che la barella è stata estratta dalla forra, considerato il luogo dell'incidente e le difficoltà a operare con l'elicottero, si è deciso di procedere con l'ospedalizzazione in autoambulanza del paziente, assistito da medico e infermiere dell'elisoccorso.

Durante il trasferimento, l'uomo ha subito un arresto cardiaco prontamente stabilizzato dal personale, giungendo in ospedale in codice rosso.

***

Articolo in aggiornamento.