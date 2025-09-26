A Costigliole Saluzzo la mostra di Gianpiero Ferrigno sulle bellezze della Val Varaita

Una Mostra fotografia per evidenziare le bellezze di un territorio particolarmente ricco di spunti fotografici come la Valle Varaita sarà allestita in occasione della Sagra dell’Uva (domenica 28 settembre, dalle ore 8,30) dall’appassionato fotografo costigliolese Gianpiero Ferrigno. La location è Palazzo Giriodi di Monastero, sede del Comune, nell’ala che si affaccia in via Savigliano al numero 2.

L’autore ha raccolto in scatti fotografici stampati su tela di grandi dimensioni, alcuni scorci di luoghi simbolo della valle Varaita come Chianale e Bellino, con una particolare presenza di foto di Costigliole Saluzzo, paese dell’autore. Ma non mancheranno anche alcuni scatti relativi a posti suggestivi di altre vallate, realizzati in luoghi particolarmente conosciuti dagli amanti del trekking, che vedranno in un unicum le bellezze delle vallate cuneesi. La Mostra, che ha per titolo “Istantanee” vuole quasi rimarcare che le foto sono il frutto di un istante, ovvero fatte al volo, e non un lavoro fatto di studio e pose, bensì un semplice insieme di luoghi legati tra di loro dalla bellezza e unicità.

“La fotografia - dice l’autore di Istantanee Gianpiero Ferrigno – rende immortale un attimo. È una voce silenziosa che si esprime attraverso il linguaggio dell’anima”. Durante la Mostra, nella giornata di domenica 28 settembre, l’autore consegnerà una foto in grande formato, rappresentante il Borgo del paese sotto la neve, alla delegazione comunale di Costigliole d’Asti paese gemellato con Costigliole Saluzzo i cui amministratori saranno presenti alla Sagra dell’Uva.

“Istantanee – ci dice Ferrigno - non è una Mostra vera e propria e non ha infatti un tema conduttore, né rispetta i canoni tradizionali delle Mostre di grandi autori, ma si propone di esporre senza alcuna pretesa artistica alcune piccole perle del nostro territorio, lasciando al visitatore la libertà di scorgere la passione ed anche le emozioni provate nel realizzare gli scatti che sono istanti, di qui il titolo Istantanee, da vivere anche attraverso le immagini proposte”.