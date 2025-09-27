Rocca Cigliè: nuova illuminazione pubblica sul belvedere della Piazza Balcone di Langa

L’Amministrazione comunale di Rocca Cigliè ha completato l’installazione dell’illuminazione pubblica con eleganti lanterne artistiche sul belvedere della nuova Piazza Balcone di Langa.

Un intervento che unisce funzionalità e valorizzazione estetica, rendendo questo spazio ancora più accogliente e suggestivo.

«Con la nuova illuminazione – commenta il sindaco Luigi Ferrua – abbiamo reso fruibile anche nelle ore serali questa area verde, pensata come luogo di incontro e di socialità. Qui residenti e turisti possono ritrovarsi per rilassarsi e ammirare il tramonto che si staglia all’orizzonte, cornice unica delle nostre colline di Langa».

L’intervento contribuisce inoltre a rendere più sicuri e vivibili i luoghi adiacenti: l’area camper, punto di riferimento per i visitatori, e la sala polivalente, cuore delle attività comunitarie, beneficiano anch’essi della nuova illuminazione, che valorizza gli spazi e ne aumenta la fruibilità anche in orario serale.

Il belvedere, recentemente riqualificato, rappresenta oggi un punto di riferimento per la comunità e un richiamo turistico di grande valore paesaggistico, grazie a un’illuminazione che ne esalta l’atmosfera senza alterarne la naturale bellezza.