 / Economia

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Economia | 29 settembre 2025, 10:30

AIP srl ricerca Disegnatore 2D/3D

Scopri i requisiti e come candidarti

AIP srl ricerca Disegnatore 2D/3D

AIP srl con sede a Barge ricerca Disegnatore 2D/3D, da inserire nel proprio organico.

La figura avrà il compito di gestire la progettazione tecnica con software cad 2d/3d come autocad/sketchup. 

Attività principali: 

Creare disegni 2d/3d, preparazione di schede tecniche per la produzione, generare progetti in base alle richieste dei clienti, verifica e miglioramento dei disegni di supporto per la produzione, assistenza alla realizzazione di prototipi e controllo della fattibilità tecnica dei progetti. 

Requisiti: 

Diploma tecnico come CAT o laurea in architettura. 

Inventiva, precisione e cura dei dettagli. 

Attitudine al problem-solving e capacità di lavorare in team.

Per candidarsi, inviare il CV a: job@aipporte.com


 

C.S.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium