"Oktoberfest Cuneo" continua tra live show, sfide tra boscaioli, balli, magia e Santa Messa

Da giovedì 2 a domenica 5 ottobre 2025, l’Area del Palazzetto dello Sport di Cuneo (via Aldo Viglione 1, in frazione San Rocco Castagnaretta) ospiterà la seconda settimana di Oktoberfest Cuneo 2025 con tantissime proposte di intrattenimento musicale, oltre a 10 mila metri quadrati di Luna Park, la nuova Garden Stube e una ricca area eventi. Sul palco principale, ad intrattenere le tavolate con goliardici canti bavaresi, ci saranno i Kuni Kumpel, che lasceranno spazio ai grandi live serali degli Elemento 90 (giovedì 2 ottobre), della Ciposugar band (venerdì 3 ottobre) e dei Sismica (sabato 4 ottobre).

Nell’area eventi esterna, invece, il sabato pomeriggio si potrà assistere ai coinvolgenti balli country della “Broken Heels Country School” e allo spettacolo di magia di Mago Trinchetto. Parte dell’area esterna sarà trasformata nel campo gara in cui si disputerà il “Pentathlon del Boscaiolo”, in cui una ventina di atleti provenienti da tutta Italia si sfideranno per rappresentare l’Italia al 36° Campionato Mondiale di Disboscamento. Lo spazio sarà dedicato al legno con espositori a tema e lo scenografico lavoro di Barba Brisiu fino a domenica pomeriggio. La domenica mattina, alle 11, verrà celebrata la Santa Messa, come da tradizione dell’Oktoberfest di Monaco di Baviera. Oktoberfest Cuneo sarà aperto fino a domenica 12 ottobre 2025, ogni giovedì e venerdì a partire dalle ore 18 e il sabato e la domenica dalle 11. Il programma completo è sul sito www.oktoberfestcuneo.it.

Giovedì 2 ottobre, sarà il live dei mitici Elemento 90 ad avviare la seconda settimana di Oktoberfest Cuneo. Anticipati sul palco del padiglione principale dalla band di casa, i Kuni Kumpel, gli Elemento 90 infuocheranno la pista dalle 22.30. Nell’area garden non mancherà il ritmo a guidare i brindisi con dj set e accompagnamento musicale.

Venerdì 3 ottobre, il pasto serale sarà condiviso con la resident band in stile bavarese, i Kuni Kumpel, e dalle 23.30, le canzoni del grande Zucchero Fornaciari faranno sgolare gli avventori di Oktoberfest grazie alla trascinante presenza sul palco del padiglione principale dei Ciposugar band e, a seguire, il dj set con Reghezza. Spazio al sound anche nell’area garden dove ci si potrà intrattenere con musica e danze e ordinare panini, snack veloci e naturalmente birra.

Sabato 4 ottobre, saranno moltissimi gli eventi già nel primo pomeriggio, nell’area esterna dedicata agli eventi. Per tutto il pomeriggio si potrà assistere alle esibizioni della scuola di ballo “Broken Heels Country School”. Per i più piccoli, dalle 15 Mago Trinchetto proporrà trucchi e giochi di magia. Per la prima volta, Oktoberfest Cuneo ospiterà il Pentathlon del Boscaiolo, organizzato dalla Federazione italiana boscaioli, che proporrà una due giorni di sfide a colpi di motosega. Per l’occasione, l’area darà spazio anche ad attività ed espositori a tema legno, con lo spettacolare intervento di Barba Brisiu che, con la sua inseparabile motosega, regalerà al pubblico l’occasione di vederlo realizzare dal vivo una delle sue incredibili sculture. L’attesa band ospite del sabato sera non tradirà le aspettative di festa scatenata perché con la hit & remix live band dei Sismica, sul palco del padiglione principale, il successo della serata sarà assicurato.

Domenica 5 ottobre, alle 11, ci sarà la Santa Messa, che riprende una tradizione che si tramanda da decenni a Monaco di Baviera. A seguire, con l’apertura del padiglione principale, musica e Kuni Kumpel terranno compagnia di brindisi per tutta la giornata, mentre all’esterno continuerà l’adrenalinico Pentathlon del Boscaiolo tra potenza, tecnica e spettacolo e, nell’area garden, sarà sempre operativo uno spazio per i bambini, accompagnato da dj set.