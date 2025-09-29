Roccasparvera: sabato 4 ottobre "Musica e cinema dall'altra America"

Appuntamento d’eccezione a Roccasparvera, all'insegna della controcultura statunitense. Sabato 4 ottobre, alle ore 18,00, presso la Confraternita di San Sebastiano, sarà di scena il chitarrista folk Andy Dale Petty.

Il musicista, classe 1986, originario della Georgia del Nord, porterà il suo repertorio denso delle sonorità folk di quella ampia fetta di terra nel sud est degli Stati Uniti

Il concerto sarà accompagnato dalla proiezione del film “Western Land”, prodotto nel 2002 e firmato dal musicista statunitense in coppia con il regista francese Nicolas Drolc.

“Quando si parla degli Stati Uniti - scrive l’attivista francese Alain Feydri, che ha seguito l’intero progetto fin dalle origini, recensendo il film su MyMovies - ci sono diversi modi per tastare il polso di un paese sproporzionatamente malato a causa di una vita politica indegna, di una deplorevole inclinazione economica e di una presenza religiosa vessante. Quello di Nicolas Drolc non è meno originale. Con l'aiuto del musicista Andy Dale Petty (...) ha concentrato il suo sguardo sul Far West, da San Francisco e dalla California settentrionale a Seattle, passando logicamente per Portland e l'Oregon. Si aggira tra le rovine di una controcultura ormai in declino, raccontata da chi l'ha vissuta in prima persona. Beatnik, freak, punk e grunge condividono tutti questo stupore nel contemplare, oggi, un mondo diventato irrimediabilmente ostile.”

L’appuntamento a Roccasparvera è tappa di una tournée che ha già portato Andy Dale Petty in Francia e Svizzera e lo condurrà fino in Olanda ed è parte della rassegna “Musica Libera” organizzata dal Comune di Roccasparvera.

Al termine della serata il Il Forno “La fame” offrirà un rinfresco. L’ingresso è libero.