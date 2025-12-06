IllumiNatale accende Cuneo e porta la magia tra luci barocche, spettacoli e acrobazie [FOTO e VIDEO]

Cuneo accende il Natale e da piazza Galimberti dà il via a una nuova edizione di IllumiNatale.

Accese oggi, sabato 6 dicembre, le nuove luminarie a tema Barocco.

La rassegna organizzata dall'omonimo Comitato animerà la città fino al 6 gennaio con un ricco calendario di appuntamenti.

Il saluto istituzionale della sindaca PatrizIa Manassero (GUARDA IL VIDEO)

Arte e magie hanno aperto la manifestazione con “Illusion”, una spettacolare aerial and acrobatic performance della compagnia Stardust di Torino. Tra luccicanti gocce di cristallo, trapezisti si esibiranno nell’aria in numeri acrobatici per far rivivere l'antico splendore barocco.

Le suggestive immagini dello spettacolo (CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO)

L'ACCENSIONE DELLE LUMINARIE (GUARDA IL VIDEO)

Intanto da questa mattina via Roma ospita i Mercatini di Natale curati dall’associazione Made in Cuneo, esposizione di manufatti hand made di artigiani e creativi (in caso di maltempo le bancarelle si sposteranno in piazza Virginio).

Nel pomeriggio, prima dell'inaugurazione, è tornata anche quest'anno la tradizionale carrozza di Babbo Natale e dei suoi Elfi su cui è stato possibile fare un giro con un'offerta libera. Il ricavato sarà destinato all’Associazione Ariaperta che si occupa del reinserimento sociale dei detenuti.

Al fitto programma si sono aggiunte visite guidate per la città, laboratori per bambini e famiglie al Museo Diocesano San Sebastiano, un albero di Natale di 3 metri alimentato completamente da biciclette, un’installazione spettacolare e sostenibile che si accende solo grazie all’energia prodotta dai cittadini. Per tutto il fine settimana dell’Immacolata chiunque potrà pedalare sulle bici messe a disposizione per illuminare l’albero, un’iniziativa promossa dal comitato Festeggiamenti Madonna del Carmine che mira a far risparmiare ben nove tonnellate di CO2.

A chiudere gli appuntamenti del sabato sarà il concerto “In dulci jubilo, ora cantate e siate lieti!” in programma alle 21 nella chiesa di San Sebastiano (ingresso libero fino a esaurimento posti).

Ricca di iniziative anche la giornata di domenica 7 dicembre. Per tutto il giorno in piazza Galimberti ci sarà il mercato ambulante tradizionale, mentre in via Roma per i più piccoli tornerà la carrozza di Babbo Natale e dei suoi elfi (dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17).

Alle 17, sotto l’albero alimentato da biciclette in Largo Audiffredi, i più piccoli potranno assistere allo spettacolo “Storie sotto l’albero” della Compagnia “Mulino ad Arte”.

Sempre per i bambini, alle 16 le sale del Museo Diocesano San Sebastiano ospiteranno la lettura animata per famiglie con bambini dai 3 ai 12 anni “Natale, da nord a sud: storie diverse, lo stesso calore” (info e iscrizioni: www.museodiocesanocuneo.it, tel. 353 4261755).

Le iniziative continuano lunedì 8 dicembre. Alle 15, con partenza da Piazza Foro Boario, torna la Babbo Run, camminata-corsa non competitiva di 5 km per bambini, famiglie e amanti dello sport organizzata da Il Podio Sport e Asd Dragonero in collaborazione con Open Baladin Cuneo. Per tutti i partecipanti beerbrulè e cioccolata calda offerti.



Tornerà anche l’appuntamento con “3 Cori in 3 Chiese”. Il Coro della Società Corale Città di Cuneo (Direttore Giuseppe Cappotto), il Coro Polifonici del Marchesato (Direttore Enrico Miolano) e il Coro delle voci bianche e giovanile del Sistema Scuole di musica Academia Montis Regalis (Direttore Maurizio Fornero) si esibiranno a rotazione nelle chiese di San Sebastiano, Sant’Ambrogio e Santa Maria così il pubblico potrà godersi un’intera serata di musica. Il concerto si concluderà in piazza Galimberti con un momento musicale dei tre cori uniti.